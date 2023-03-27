Тренер Казахстана Адиев о 3:2 с Данией: «Отступать было некуда. Поражение от Словении прижало нас к стенке»

Теги Сборная Дании по футболу сборная Словении по футболу сборная Казахстана по футболу Магомед Адиев квалификация Евро-2024 Футбол

Главный тренер сборной Казахстана оценил победу над Данией (3:2) в отборе Евро-2024.

— Конечно, мы рады, что выиграли. После неприятного поражения дома [от Словении 1:2] мы в какой-то мере задолжали своим болельщикам. Хотели реабилитироваться, хотя понимали, что соперник непростой. Но, опять же, наше домашнее поражение нас немного прижало к стенке, и нам отступать некуда было — мы об этом с ребятами говорили.

Конечно, первый тайм у нас не сложился так, как мы хотели бы. По большому счету мы сами себе привезли эти два гола. Думаю, некий груз ответственности был. Во втором тайме мы уже стали легче взаимодействовать и склонили чашу весов в свою сторону.

— Вы продлили праздничные выходные в Казахстане. Вы слышали, что даже при счете 0:2 болельщики не оставляли команду.

— Я с первого дня своего пребывания здесь говорил, что поддержка, которую наши болельщики оказывают, она фантастическая. Каждому сопернику здесь непросто находиться.

Определенную долю критики после Словении, которую они высказали, я ее принял — здесь никаких проблем нет. Думаю, в какой-то мере я это заслуживал. Как бы они нас ни критиковали, а критика – это в глубине души тоже чувства, я знаю, как они нас любят, и сегодня, конечно же, в большей степени заслужили победу. Они погнали нас вперед — мы нашли дополнительный стимул. Спасибо им за поддержку! – сказал Магомед Адиев.

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7 комментариев

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MURA
Ответ Миндовг
Куда эти пастухи выйдут? Они уже на своем огороде на котором никто играть не может уже Словенцам влетели. Боюсь представить что в гостях будет. Дежурную семерку датчане закинут пастухам и пятерка от словенцев.
шошкалар идите дальше со всякими ираками иранами товарняки гонять)))
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Миндовг
Ответ Advokaat
Адиев в сборной Казахстана, как в свое время, Непомнящий в сборной Камеруна, выведет казахов на Евро и пошумит там с кочевникми. Появилась наконец то нужная химия между ГТ и командой, что не может не радовать. Браво, Мага 👏
Куда эти пастухи выйдут? Они уже на своем огороде на котором никто играть не может уже Словенцам влетели. Боюсь представить что в гостях будет. Дежурную семерку датчане закинут пастухам и пятерка от словенцев.
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MK
Красавчики, есть шанс пробиться на Евро
+2
0
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Мальчик Весёлый
как говорит Месси: "вершиной мирового футбола является казахстан"
+4
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Advokaat
Адиев в сборной Казахстана, как в свое время, Непомнящий в сборной Камеруна, выведет казахов на Евро и пошумит там с кочевникми. Появилась наконец то нужная химия между ГТ и командой, что не может не радовать. Браво, Мага 👏
+5
-1
+4
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Kerei
Адиев топ!!!
+10
0
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Arrahmano Matcyev
Адиев показал всему миру что Казахи умеют играть в футбол!
+16
-1
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