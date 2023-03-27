Тренер Казахстана Адиев о 3:2 с Данией: «Отступать было некуда. Поражение от Словении прижало нас к стенке»

Главный тренер сборной Казахстана оценил победу над Данией (3:2) в отборе Евро-2024.

— Конечно, мы рады, что выиграли. После неприятного поражения дома [от Словении 1:2] мы в какой-то мере задолжали своим болельщикам. Хотели реабилитироваться, хотя понимали, что соперник непростой. Но, опять же, наше домашнее поражение нас немного прижало к стенке, и нам отступать некуда было — мы об этом с ребятами говорили.

Конечно, первый тайм у нас не сложился так, как мы хотели бы. По большому счету мы сами себе привезли эти два гола. Думаю, некий груз ответственности был. Во втором тайме мы уже стали легче взаимодействовать и склонили чашу весов в свою сторону.

— Вы продлили праздничные выходные в Казахстане. Вы слышали, что даже при счете 0:2 болельщики не оставляли команду.

— Я с первого дня своего пребывания здесь говорил, что поддержка, которую наши болельщики оказывают, она фантастическая. Каждому сопернику здесь непросто находиться.

Определенную долю критики после Словении, которую они высказали, я ее принял — здесь никаких проблем нет. Думаю, в какой-то мере я это заслуживал. Как бы они нас ни критиковали, а критика – это в глубине души тоже чувства, я знаю, как они нас любят, и сегодня, конечно же, в большей степени заслужили победу. Они погнали нас вперед — мы нашли дополнительный стимул. Спасибо им за поддержку! – сказал Магомед Адиев.

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