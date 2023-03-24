Журова о 2-м месте России по договорным матчам: «В мировых рейтингах с позитивной повесткой нас вряд ли куда-то поставят. Где есть негатив – будем на первых строках»

Светлана Журова высказалась о договорных матчах в России.

Ранее сообщалось, что Россия находится на втором месте после Бразилии по числу договорных футбольных матчей в 2022 году. В течение предыдущего года в России было выявлено 92 подозрительных матча.

«Во многих мировых рейтингах в позитивной повестке вряд ли нас куда-то поставят. Там, где есть любая негативная повестка с нами в первых рядах – будем везде на первых строках.

Про договорняки… Мы ужесточили законодательство в этой части. Договорные истории связаны так или иначе со ставками: знают, какие ставки были, какой процент идет. Это не связано с тем, что одна команда хочет выиграть чемпионат, а другая не хочет.

У нас проводятся серьезные проверки, заводятся и уголовные дела, это пресекается. Мы подписывали международные договора, присоединялись к конвенциям по договорным матчам. Наше законодательство также унифицировали под европейские стандарты», – заявила депутат Госдумы РФ.

Гаджиев о договорных матчах: «Категорически не верю, что в РПЛ они возможны. Тысячу лет назад было. В низших лигах – возможно, а как бороться?»

Губерниев о договорных матчах в России: «Наверное, есть. У нас на футбол никто не ходит, три зрителя на трибуне, играют слабо. В лыжах, биатлоне ничего подозрительного нет»