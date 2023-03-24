Журова о 2-м месте России по договорным матчам: «В мировых рейтингах с позитивной повесткой нас вряд ли куда-то поставят. Где есть негатив – будем на первых строках»
Светлана Журова высказалась о договорных матчах в России.
Ранее сообщалось, что Россия находится на втором месте после Бразилии по числу договорных футбольных матчей в 2022 году. В течение предыдущего года в России было выявлено 92 подозрительных матча.
«Во многих мировых рейтингах в позитивной повестке вряд ли нас куда-то поставят. Там, где есть любая негативная повестка с нами в первых рядах – будем везде на первых строках.
Про договорняки… Мы ужесточили законодательство в этой части. Договорные истории связаны так или иначе со ставками: знают, какие ставки были, какой процент идет. Это не связано с тем, что одна команда хочет выиграть чемпионат, а другая не хочет.
У нас проводятся серьезные проверки, заводятся и уголовные дела, это пресекается. Мы подписывали международные договора, присоединялись к конвенциям по договорным матчам. Наше законодательство также унифицировали под европейские стандарты», – заявила депутат Госдумы РФ.
Гаджиев о договорных матчах: «Категорически не верю, что в РПЛ они возможны. Тысячу лет назад было. В низших лигах – возможно, а как бороться?»
Губерниев о договорных матчах в России: «Наверное, есть. У нас на футбол никто не ходит, три зрителя на трибуне, играют слабо. В лыжах, биатлоне ничего подозрительного нет»
Ну и там про полтора миллиона испарившейся формы на складах ВС РФ Дмитрий Булгаков подтвердит происки вражеского запада, ибо его так наказали что бедный теперь страдает на посту главного инспектора Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.
Не говорю, что у нас всё нормально по этому показателю, просто лидируют другие, и в мире ставок об этом знают все, кому интересна тема странных матчей в футболе.
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А кто пустил букмекерские конторы в футбол?
В России нет полиции и правового государства. В ГД РФ сидят бандиты, а эта несёт чушь
пенальти Ростова
и так далее