Журова о 2-м месте России по договорным матчам: «В мировых рейтингах с позитивной повесткой нас вряд ли куда-то поставят. Где есть негатив – будем на первых строках»

Теги премьер-лига Россия Светлана Журова Государственная дума Ставки на спорт договорные матчи Политика Ставки на футбол деньги Футбол

Светлана Журова высказалась о договорных матчах в России.

Ранее сообщалось, что Россия находится на втором месте после Бразилии по числу договорных футбольных матчей в 2022 году. В течение предыдущего года в России было выявлено 92 подозрительных матча.

«Во многих мировых рейтингах в позитивной повестке вряд ли нас куда-то поставят. Там, где есть любая негативная повестка с нами в первых рядах – будем везде на первых строках.

Про договорняки… Мы ужесточили законодательство в этой части. Договорные истории связаны так или иначе со ставками: знают, какие ставки были, какой процент идет. Это не связано с тем, что одна команда хочет выиграть чемпионат, а другая не хочет.

У нас проводятся серьезные проверки, заводятся и уголовные дела, это пресекается. Мы подписывали международные договора, присоединялись к конвенциям по договорным матчам. Наше законодательство также унифицировали под европейские стандарты», – заявила депутат Госдумы РФ.

Гаджиев о договорных матчах: «Категорически не верю, что в РПЛ они возможны. Тысячу лет назад было. В низших лигах – возможно, а как бороться?»

Губерниев о договорных матчах в России: «Наверное, есть. У нас на футбол никто не ходит, три зрителя на трибуне, играют слабо. В лыжах, биатлоне ничего подозрительного нет»

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21 комментарий

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Overkiller
Да, в отношении коррупции Сердюков и Васильева сдерживая ржач не дадут соврать как у нас "проводятся серьезные проверки, заводятся и уголовные дела, это пресекается".
Ну и там про полтора миллиона испарившейся формы на складах ВС РФ Дмитрий Булгаков подтвердит происки вражеского запада, ибо его так наказали что бедный теперь страдает на посту главного инспектора Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.
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Evgeniy 72
К слову, на Балканах и в Юго-Восточной Азии - процент договорняков гораздо выше, там просто зашкаливает. Да и в той же Италии и Скандинавии всё гораздо хуже по догам, чем в России.
Не говорю, что у нас всё нормально по этому показателю, просто лидируют другие, и в мире ставок об этом знают все, кому интересна тема странных матчей в футболе.
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Wiley Fox
Про договорняки… Мы ужесточили законодательство в этой части. Договорные истории связаны так или иначе со ставками: знают, какие ставки были, какой процент идет. Это не связано с тем, что одна команда хочет выиграть чемпионат, а другая не хочет.

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А кто пустил букмекерские конторы в футбол?

В России нет полиции и правового государства. В ГД РФ сидят бандиты, а эта несёт чушь
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Ковид 07.10.52
Эта особь каждой бочке затычка...у нас договорняки гоняют, а виноваты англосаксы....тьфу...
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three hundred bucks
Ответ Алексей Сигаев
Открою большой секрет: в подобные рейтинги именно что ставят. А ещё честных выборов из двух и более кандидатов не бывает, не только у нас, а вообще везде.
Ты рептилоид или председатель масонской ложи? раз уж такими секретами разбрасываешься
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Бармолеюшка
Судя по тому как судьи ВАР смотрят, и не видят явного очевидного нарушения, или наоборот, фиксируют нарушение там где его нет, работа с этим не ведётся. Максимум чего грозит судье, это отстранение за ,,ошибку,, хотя во многих случаях, пахнет предвзятостью
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Алекс Я
Ответ СИ
Хочу напомнить Журовой что последние 10 лет генсеком рфс был Алаев а ныне работник РПЛ
И что ?
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Felp
Ответ бык бенни
Критические мышление отсутствует напрочь... Что характерно для депутатов ЕдРа...
Ну посмотри комментарии под новостью https://www.sports.ru/football/1115001282-v-rossii-bylo-92-podozritelnyx-matcha-za-2022-god-ona-na-vtorom-meste-.html?sl=1
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бык бенни
Критические мышление отсутствует напрочь... Что характерно для депутатов ЕдРа...
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Фут.Боль
Бредовый рейтинг составила непонятная компания. На каких критериях составлялся данный рейтинг? Или просто если им показалось, что матч договорной, то они его в копилку сразу заносят. И потом выдают, что такое вот кол-во и вот вам почётное второе место.
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Алексей Сигаев
Ответ three hundred bucks
Сразу видно нарратив депутатский. В рейтинг "ставят", иначе никак
Открою большой секрет: в подобные рейтинги именно что ставят. А ещё честных выборов из двух и более кандидатов не бывает, не только у нас, а вообще везде.
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Кирилл.С-Пб
Опять это их хайли лайкли. Доказанные эпизоды есть? Или так, болтовня...
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Алексей Сигаев
Второе место? То есть во всех странах Африки договорных матчей меньше? Невероятно объективный рейтинг.
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avcgloronalduMU
так все возможно, стремления ни у кого нет, чего стоят матчи зенит Сочи Оренбург
пенальти Ростова
и так далее
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Ебздрогыч
Сейчас это очень удобная политика для власти - игнорировать международные исследования и рейтинги, где у нас плохие показатели, потому что это англосаксы про нас все врут. Например, индекс восприятия коррупции, где мы вечно в хвосте ползем, а сейчас удобно говорить, что это нас искусственно занижают, и вообще мы с ней боремся лучше всех в мире
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СИ
Хочу напомнить Журовой что последние 10 лет генсеком рфс был Алаев а ныне работник РПЛ
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three hundred bucks
Ответ Сергей Логинов
Ну их же "ставят" на должность, они и думают, что во всëм мире так
Тут даже палево не в смысле как их там в ГД ставят и в какие позы, а в плане всех этих рейтингов "одобрения", про которые нам каждый день рассказывают.
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Пепси пеналдувич
Так мы вроде и до этого в такие списки частенько попадали…
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Сергей Логинов
Ответ three hundred bucks
Сразу видно нарратив депутатский. В рейтинг "ставят", иначе никак
Ну их же "ставят" на должность, они и думают, что во всëм мире так
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xa-xa
Хоть где-то рядом с Бразильцами
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three hundred bucks
Сразу видно нарратив депутатский. В рейтинг "ставят", иначе никак
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