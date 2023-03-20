Аллегри о голе Костича «Интеру»: «Юве» – джентльмены, мы говорим о футболе, а не о судействе. Вы все время пытаетесь вызвать споры подобными вопросами»

отказался комментировать судейство в матче против «Интера».

В 27-м туре Серии А «Ювентус» обыграл «Интер» (1:0) благодаря голу с передачи на 23-й минуте. Главный арбитр матча Даниэле Киффи засчитал гол, однако видеоассистентам показалось, что во время голевой атаки мяч мог попасть в руку Рабьо или Влаховичу. После проверки эпизода с помощью ВАР решение засчитать гол осталось в силе.

«Не злите меня… Решения судей нужно принимать, они могут руководствоваться той или иной логикой. Мы не поднимали шума после ситуации с «Салернитаной», а потом в матче с «Интером» в начале сезона нам не засчитали гол, а затем не могли сказать, была игра рукой или нет.

В этом смысле «Юве» – джентльмены, мы не создаем слишком много проблем. Мы говорим о футболе, а не о судействе. Когда был введен ВАР, а вскоре «Аталанте» не засчитали гол, я сказал, что если система объективна, она работает, но если она становится субъективной, то это проблема.

Если бы ВАР не засчитал гол [Костича], посчитав, что Рабьо сыграл рукой, это было бы субъективным решением.

В первую очередь это вы формируете мнение о недобросовестности судей, постоянно задавая такие вопросы. Спросите меня, почему я выбрал того или иного игрока, почему я сделал такую замену, но не пытайтесь все время вызвать споры», – сказал главный тренер «Ювентуса».

Спорный гол принес «Ювентусу» победу над «Интером». Правильно ли засчитали?

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