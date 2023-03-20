Гайич об 1:0 с «Зенитом»: «ЦСКА провел образцовый матч, сыграв очень организованно в обороне и средней линии»

оценил победу ЦСКА над « » (1:0) в Мир .

«Мы провели очень качественный матч, сыграв очень организованно в обороне и средней линии. Считаю, что мы мало что дали создать сопернику у своих ворот, за исключением выхода один на один в первом тайме, когда еще не перестроились после травмы Дивеева и его вынужденной замены, а также удара в штангу в конце матча после навеса со стандарта.

В остальном провели образцовый матч, а гол Чалова принес нам закономерную победу», – сказал защитник .

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