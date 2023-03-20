Гайич об 1:0 с «Зенитом»: «ЦСКА провел образцовый матч, сыграв очень организованно в обороне и средней линии»
Милан Гайич оценил победу ЦСКА над «Зенитом» (1:0) в Мир РПЛ.
«Мы провели очень качественный матч, сыграв очень организованно в обороне и средней линии. Считаю, что мы мало что дали создать сопернику у своих ворот, за исключением выхода один на один в первом тайме, когда еще не перестроились после травмы Дивеева и его вынужденной замены, а также удара в штангу в конце матча после навеса со стандарта.
В остальном провели образцовый матч, а гол Чалова принес нам закономерную победу», – сказал защитник ЦСКА.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Нет, я безумно рад победе, пусть и над не очень мотивированным Зенитом (от это не менее сильным). Просто дорого яичко, как говорится... Уже упущено абсолютно всё. Даже с этой знаковой победой нам в турнире ничего не светит. Динамики рядом и на ходу, того и гляди Ахмат догонит.
Теперь задача - не упасть в середину таблицы.
Стабильности нет. Если бы не чудо-гол Феди, который вряд ли бы залетел без рикошета, вчера бы светились унылые нули (и вероятность пропустить возроастала бы с каждой минутой). И это при отличных моментах Медины и Облякова, выходе один на один Зе. Собственно, Федя был вознагражден за свои старания, и был однозначно лучшим. Он чуть ли не единственный, кто сейчас стабилен. Еще Игорь.
Забивать больше некому. Именно поэтому, даже перед выездом в Воронеж, волнений на порядок больше, чем могло бы быть.
Ок, болеем за вас. Постарайтесь просто радовать нас футболом и забитыми мячами.