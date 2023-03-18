Далич и Хорватия продлили контракт до 2026-го. Тренер взял серебро и бронзу ЧМ со сборной

продлил контракт со сборной .

Новое соглашение 56-летнего главного тренера с национальной командой рассчитано до 2026 года.

Специалист возглавляет сборную Хорватии с 2017 года. Под его руководством она взяла серебряные медали и бронзу на .

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