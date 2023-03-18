Далич и Хорватия продлили контракт до 2026-го. Тренер взял серебро и бронзу ЧМ со сборной

Теги Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2018 FIFA ЧМ-2022 Златко Далич Футбол

Златко Далич продлил контракт со сборной Хорватии

Новое соглашение 56-летнего главного тренера с национальной командой рассчитано до 2026 года. 

Специалист возглавляет сборную Хорватии с 2017 года. Под его руководством она взяла серебряные медали ЧМ-2018 и бронзу на ЧМ-2022

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7 комментариев

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kunaguero
Ответ rigobersong
Манджукич 3 гола в ПО ЧМ Кринжтиану 0 голов самый распиаренный игрок в истории футбола!:) позорище!
А Роналду тут причем ахаха, весеннее обострение
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blaugrano
Вот за такого специалиста должны были бороться Бельгия с Португалией. В разы лучше Роберта Мартинеса, слившего одно золотое поколение, теперь взявшегося за другое.
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+3
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rigobersong
Манджукич 3 гола в ПО ЧМ

Кринжтиану 0 голов

самый распиаренный игрок в истории футбола!:) позорище!
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rigobersong
Успехи Хорватии нам показали, что Кринжтиану позор футбола и мусорный статист:)
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rigobersong
Конечно ржу в голосину, когда Хорватия берет серебро и бронзу на ЧМ, а кринжтиану накладывает в штаны с нулем медалей на главному футбольном турнире:)) Величайший:))
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S.Mane10
Сильный тренер
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Sevuska
Исходя из таких высоких результатов для маленькой Хорватии , Златко просто на вес злата 👍
+1
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