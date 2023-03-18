Далич и Хорватия продлили контракт до 2026-го. Тренер взял серебро и бронзу ЧМ со сборной
Златко Далич продлил контракт со сборной Хорватии.
Новое соглашение 56-летнего главного тренера с национальной командой рассчитано до 2026 года.
Специалист возглавляет сборную Хорватии с 2017 года. Под его руководством она взяла серебряные медали ЧМ-2018 и бронзу на ЧМ-2022.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Кринжтиану 0 голов
самый распиаренный игрок в истории футбола!:) позорище!