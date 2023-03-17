Bild выложил тактические заметки Нагельсманна из раздевалки «Баварии», Юлиан раздражен: «Кроты – это охраняемый вид, поэтому их поиск сложен»

Теги Бавария Бохум бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиана Нагельсманна разозлила утечка тактических заметок «Баварии».

Bild на днях опубликовал опубликовал кадры из тактического плана на игру с «Бохумом» (3:0) 11 февраля.

«Я раздражен. Человек, который сливает что-то подобное, вредит каждому игроку. Это не в духе нашего дела.

Кроты – это охраняемый вид, поэтому их поиск очень, очень сложен. Когда едете по баварской сельской местности, можно заменить 80 тысяч кротовых нор – и их запрещено убирать.

Для меня важно, чтобы я мог смотреть в зеркало. Этот человек не сможет этого сделать. Я часто спрашиваю себя: какая цель этого поступка? На что надеется человек, сделавший это? Мотив мне не ясен. Это не из-за денег.

Была опубликована не концепция тренировок, а план на матч против «Бохума». Это не основы, поэтому нас нельзя разгадать через эти заметки. Я не беспокоюсь по этому поводу», – сказал тренер «Баварии».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
Ответ АланСмити
Кансело вышел из чата ))
Только хотел написать про Кансело))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Токосо Томимо
Может быть Павар?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Гвардиола всё предвидел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимир
Ну стоит иметь план Б в таком случае, а то рискуешь стать заложником своей тактики.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Если персонал клуба, то вполне себе из-за денег. За эксклюзив могли прилично заплатить.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tackle by Moore
Но если уж нашел, то надо не теряться и сразу на кротовуху их
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТТД Бубнова
Ответ АланСмити
Кансело вышел из чата ))
Все таки Пеп гений ))
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АланСмити
Кансело вышел из чата ))
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий