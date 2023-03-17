Джанни Инфантино: «Нам нужно гораздо больше, а не меньше соревнований. Мы хотим, чтобы футбол развивался во всем мире»

заявил, что в мире должно проводиться больше футбольных турниров.

«Когда я слышу, что футбола слишком много – да, может быть, в некоторых местах так и есть, но не везде. На самом деле, в большинстве частей мира в футбол играют недостаточно.

Нам нужно гораздо больше, а не меньше соревнований, мы хотим, чтобы футбол развивался во всем мире.

Мы обсуждаем организацию женского клубного чемпионата мира и Мировой серии ФИФА в марте каждые два года, когда команды свободны от участия в отборочных матчах», – сказал президент .

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