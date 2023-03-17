Джанни Инфантино: «Нам нужно гораздо больше, а не меньше соревнований. Мы хотим, чтобы футбол развивался во всем мире»

Теги ФИФА Джанни Инфантино календарь Футбол

Джанни Инфантино заявил, что в мире должно проводиться больше футбольных турниров.

«Когда я слышу, что футбола слишком много – да, может быть, в некоторых местах так и есть, но не везде. На самом деле, в большинстве частей мира в футбол играют недостаточно.

Нам нужно гораздо больше, а не меньше соревнований, мы хотим, чтобы футбол развивался во всем мире.

Мы обсуждаем организацию женского клубного чемпионата мира и Мировой серии ФИФА в марте каждые два года, когда команды свободны от участия в отборочных матчах», – сказал президент ФИФА.

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5 комментариев

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Футбол_это_жизнь
Инфантино и Ко навешали популистский лапши фанатам футбола про равенство, про футбол для всех, про борьбу с богатыми и хлеба для бедных, а по итогу разрыв между клубами только растёт. Местные Лиги никому не интересны. Новые клубы не появляются без миллиардов шейхов.
И все хомячки поверили.
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Футбол_это_жизнь
Выход один - Суперлига.
Клубы которые платят зарплату, бонусы и цену трансфера сами должны решать сколько им играть и когда. А не кучка чиновников сидящих в Швейцарии и живущих за счёт арабских шейхов.
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turra
... поэтому сборная самой большой страны мира не играет практически нигде...
кстати, да-да, жду кучи объяснений, что это правильно
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Чёрный тюльпан
Надеюсь, что когда-нибудь до его коррупционных делишек у кого-то руки дотянутся, и он сядет, а не просто лишится своей должности, как Блаттер с Платини. Чеферина это тоже касается - Биба и Боба.
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tm5pvbngvj
Что за бред. Если ты считаешь, что где-то футбола меньше, то там и проводи. Что за серии еще такие каждые 2 года. Чтоб футболисты точно получали травмы?
+4
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