Джанни Инфантино: «Нам нужно гораздо больше, а не меньше соревнований. Мы хотим, чтобы футбол развивался во всем мире»
Джанни Инфантино заявил, что в мире должно проводиться больше футбольных турниров.
«Когда я слышу, что футбола слишком много – да, может быть, в некоторых местах так и есть, но не везде. На самом деле, в большинстве частей мира в футбол играют недостаточно.
Нам нужно гораздо больше, а не меньше соревнований, мы хотим, чтобы футбол развивался во всем мире.
Мы обсуждаем организацию женского клубного чемпионата мира и Мировой серии ФИФА в марте каждые два года, когда команды свободны от участия в отборочных матчах», – сказал президент ФИФА.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
И все хомячки поверили.
Клубы которые платят зарплату, бонусы и цену трансфера сами должны решать сколько им играть и когда. А не кучка чиновников сидящих в Швейцарии и живущих за счёт арабских шейхов.
кстати, да-да, жду кучи объяснений, что это правильно