Джанни Инфантино: «Кто-то сказал, что ФИФА – это футбольный Робин Гуд, но мы не грабим богатых. Мы помогаем бедным получить доступ к футболу»
Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику в адрес организации.
«Я не понимаю, почему вы критикуете меня и ФИФА. Я не понимаю, почему некоторые журналисты такие злые. Может быть, я недостаточно общаюсь с журналистами. Может быть, у вас недостаточно утечек.
Кто-то сказал, что ФИФА – это футбольный Робин Гуд, но мы не грабим богатых. Мы помогаем бедным получить доступ к футболу.
Есть также личные нападки на меня. Вы нападаете на ФИФА, на ее президента... Почему происходят эти нападки? Вам не нужно любить меня, обожать меня. Я прошу вас придерживаться фактов. Почему некоторые оставляют платформу для людей, которые критикуют ФИФА?
Когда мы говорим о коррупции, мы говорим о серьезных обвинениях. Мне нужно было высказаться об этом сегодня. Я усердно работаю со своей командой, я был переизбран после того, как получил более 200 писем в поддержку своей кандидатуры», – сказал Инфантино.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Да? И кто это сказал, интересно?
Но по сути он прав, дав потенциальную возможность многим странам мира почувствовать атмосферу ЧМ. Другое дело что тогда имеет смысл формат отбора на него пересмотреть, сделать условную мировую Лигу наций, к примеру.
И то как он отбивался от нападок на Катар (запад бы с удовольствием этот ЧМ отобрал) тоже вполне достойно уважения.
Раз немцам и скандинавам он не нравится - надо было своего кандидата выдвигать, имели полное право.