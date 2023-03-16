Джанни Инфантино: «Кто-то сказал, что ФИФА – это футбольный Робин Гуд, но мы не грабим богатых. Мы помогаем бедным получить доступ к футболу»

Теги ФИФА Джанни Инфантино Футбол

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику в адрес организации. 

«Я не понимаю, почему вы критикуете меня и ФИФА. Я не понимаю, почему некоторые журналисты такие злые. Может быть, я недостаточно общаюсь с журналистами. Может быть, у вас недостаточно утечек.

Кто-то сказал, что ФИФА – это футбольный Робин Гуд, но мы не грабим богатых. Мы помогаем бедным получить доступ к футболу. 

Есть также личные нападки на меня. Вы нападаете на ФИФА, на ее президента... Почему происходят эти нападки? Вам не нужно любить меня, обожать меня. Я прошу вас придерживаться фактов. Почему некоторые оставляют платформу для людей, которые критикуют ФИФА?

Когда мы говорим о коррупции, мы говорим о серьезных обвинениях. Мне нужно было высказаться об этом сегодня. Я усердно работаю со своей командой, я был переизбран после того, как получил более 200 писем в поддержку своей кандидатуры», – сказал Инфантино. 

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21 комментарий

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whereissuso
Фифа это Робин Гуд, который грабит богатых, а бедных тоже грабит и вообще всех грабит, до кого дотянуться может
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justbored
Ответ TaR
Кучу негатива на него сейчас выльют, особенно за увеличение числа участников ЧМ. Теперь, видите ли, зрителям в России будет менее интересно смотреть групповой этап :) Но по сути он прав, дав потенциальную возможность многим странам мира почувствовать атмосферу ЧМ. Другое дело что тогда имеет смысл формат отбора на него пересмотреть, сделать условную мировую Лигу наций, к примеру. И то как он отбивался от нападок на Катар (запад бы с удовольствием этот ЧМ отобрал) тоже вполне достойно уважения. Раз немцам и скандинавам он не нравится - надо было своего кандидата выдвигать, имели полное право.
Так он сам от сути увёл, внимание на себя переключив. Разумеется, помощь "отстающим в развитии" странам похвальна, но ты и держи себя так, чтоб враги уважали.
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Sergio666
Бедный Катар получил ЧМ, так что он прав))
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Sekor
"Кто-то сказал, что ФИФА – это футбольный Робин Гуд".
Да? И кто это сказал, интересно?
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Recreated
Мы грабим бедных, а богатые нам не дадут этого сделать!
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Ростов-на-Дону
Брехло.
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Ллб
Ответ ХавиГави_Паратрупер
"Но мы не грабим богатых. Мы просто даём им привилегии за символическую плату"😇
ФИФА - это альтернативный Робин Гуд, эдакая барышня-фифа’ , сменившая Шервудский лес на катарскую пустыню
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.ru
человек с внешностью монаха Тука в глубине души не может симпатизировать Робину Гуду...
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TaR
Кучу негатива на него сейчас выльют, особенно за увеличение числа участников ЧМ. Теперь, видите ли, зрителям в России будет менее интересно смотреть групповой этап :)

Но по сути он прав, дав потенциальную возможность многим странам мира почувствовать атмосферу ЧМ. Другое дело что тогда имеет смысл формат отбора на него пересмотреть, сделать условную мировую Лигу наций, к примеру.

И то как он отбивался от нападок на Катар (запад бы с удовольствием этот ЧМ отобрал) тоже вполне достойно уважения.

Раз немцам и скандинавам он не нравится - надо было своего кандидата выдвигать, имели полное право.
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Recreated
Ответ Экспертное мнение
А ведь когда-то шарики катал на жеребьевках
С преданными глазами!
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Deni Magician
Динамо загреб щас ахренело !
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спортикетт
кто-то сказал... ты в своих снах? фифа это мафия, вот это кто-то говорил точно
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Ебздрогыч
Фифа - это Робин Гуд, который закрывает глаза на махигации богатых, делает бедных еще беднее. Лудогорец с Загребом не дадут соврать
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-1
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Алексей Сигаев
"Доступ к футболу" и деньги - это разное. Доступ к футболу - это, например, стопицот команд на чемпионате мира и третий еврокубок для мухуяров. Если мы говорим про Робин Гуда, то логично было бы сделать более равномерное распределение бабла, например, как в НХЛ. А не так, что бедные богатеют, богатые беднеют, нарушили Сити с ПСЖ, а чалится Лудогорец и т.п.
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-2
-2
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justbored
Это вот человек, возглавляющий главную футбольную федерацию. "Чего вы такие злые" ))
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Экспертное мнение
А ведь когда-то шарики катал на жеребьевках
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Aleksey Yashin
Богатые сами отдают вам деньги, чтобы вы где-то провели чемпионат мира, например
+3
0
+3
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ХавиГави_Паратрупер
"Но мы не грабим богатых. Мы просто даём им привилегии за символическую плату"😇
+4
0
+4
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Вадим Симонов
Корону не забыл снять?
+1
-1
0
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Артём Никулин
Правильно. Мы грабим Лудогорец, Работнички и Динамо Загреб
+5
-2
+3
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Recreated
Завуалировал!)
0
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