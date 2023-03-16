Инфантино допустил потолок расходов на трансферы: «Подумаем, как это сделать»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига трансферы ФИФА Джанни Инфантино деньги Футбол

Джанни Инфантино предложил ввести потолок расходов на трансферы.

Сегодня швейцарец был переизбран на пост президента ФИФА до 2027 года.

«Мы должны улучшить правила и регламенты ФИФА. Мы продолжим развивать наши принципы эффективного управления и рассмотрим систему трансферов, и, возможно, проведем дискуссию, чтобы улучшить прозрачность трансферных стоимостей и зарплат.

Возможно, потребуется ввести потолок [расходов на трансферы], нужно подумать, как это сделать. Мы рассмотрим это со всеми заинтересованными сторонами и посмотрим, что можно сделать», – сказал Инфантино.

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21 комментарий

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Александр Васильев
Я конечно многое не понимаю, но вроде как Американская система драфтов хорошо работает, все клубы примерно равны, понятно в Европе супер клубы, шейхи и всё такое, но хотя-бы взять как за основу НБА и НХЛ и попробовать адаптировать под Европейский футбол
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Виталий Ан
Если будет потолок это опять же будет преимущество топ клубов. Кто за одинаковую цену выберет к примеру Лестер если за столько же может перейти в Сити?!
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Dexter Dallas
Ответ Vitto
Зачем? Почему владелец не может вливать деньги на свое усмотрение?
Потому что ты еще маленький чтобы это понять.
По возрасту или в голове решай сам.
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paster_bibo
Ответ Драпежник
Потолок на трансферы будут обходить высокой зарплатой. Надо и на нее тоже вводить ограничение тогда.
Зарплатой кому? В схеме клуб покупатель чтобы обойти потолок на трансфер будет начислять высокую зарплату помимо игрока еще и клубу продавцу?
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Alex Korolev
"Посовещаемся с эмирами Катара"
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Антон
"Подумаем с моими друганами шейхами", лукаво добавил Джанни.
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Splin
Давно пора
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Vitto
Ответ Драпежник
Потолок на трансферы будут обходить высокой зарплатой. Надо и на нее тоже вводить ограничение тогда.
Вам бы лишь вводить запреты.
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Vitto
Ответ vals1702
потолок зарплат вводите
Зачем? Почему владелец не может вливать деньги на свое усмотрение?
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Драпежник
Потолок на трансферы будут обходить высокой зарплатой. Надо и на нее тоже вводить ограничение тогда.
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vals1702
потолок зарплат вводите
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Просто я
Думаю потолок на трансферы неплохая мера, но все же полумера.

Нужен потолок операционных расходов, которые бы в себя включали и амортизацию трансферов и зарплаты. Его даже можно сделать реально высоким - да хоть 200 или 250 млн евро. Но это сразу увеличит конкуренцию, если будет нормально сделано. Потому что сейчас конкурируют клубы с бюджетом 70-120 и условно десяток-полтора клубов 350+.

С потолком те клубы, которые много зарабатывают на правах, матчах и рекламе начнут фиксировать большие прибыли - рад за их акционеров - но за несколько сезонов ситуация с конкуренцией выровняется.
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Alex1104
Ответ Денис Мартин
Есть спрос - есть предложение
Это голландская болезнь. Хорошо не закончится.
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Ruscello
Ответ ZamoRano
Месси и гвардиолус взгрустнули...
Ага, а КриРо что-то знал)
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Денис Мартин
Ответ Alex1104
По хорошему - надо что-то делать. Уже какие-то несуразные цифры.
Есть спрос - есть предложение
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Ruscello
Ответ Екн Лор
Челси тогда заявится в Суперлигу
Давно пора, лишь бы от этого прохиндея подальше. И пусть там 128 сборных на чемпионате мира у него играет, только без игроков суперлиги.
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Екн Лор
Ответ ZamoRano
Месси и гвардиолус взгрустнули...
Месси надо как можно скорее спешить к вepблюдам, пока лавочку не прикрыли
+11
-3
+8
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Alex1104
По хорошему - надо что-то делать. Уже какие-то несуразные цифры.
+13
-1
+12
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ZamoRano
Месси и гвардиолус взгрустнули...
+4
-6
-2
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Екн Лор
Челси тогда заявится в Суперлигу
+13
-2
+11
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U. M. A. Muhammad
Что себе позволяет лысый шарлотан, управляй своим Фифа и не лезь в дела частных клубов.
+1
-4
-3
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