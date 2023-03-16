Инфантино допустил потолок расходов на трансферы: «Подумаем, как это сделать»
Джанни Инфантино предложил ввести потолок расходов на трансферы.
Сегодня швейцарец был переизбран на пост президента ФИФА до 2027 года.
«Мы должны улучшить правила и регламенты ФИФА. Мы продолжим развивать наши принципы эффективного управления и рассмотрим систему трансферов, и, возможно, проведем дискуссию, чтобы улучшить прозрачность трансферных стоимостей и зарплат.
Возможно, потребуется ввести потолок [расходов на трансферы], нужно подумать, как это сделать. Мы рассмотрим это со всеми заинтересованными сторонами и посмотрим, что можно сделать», – сказал Инфантино.
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Нужен потолок операционных расходов, которые бы в себя включали и амортизацию трансферов и зарплаты. Его даже можно сделать реально высоким - да хоть 200 или 250 млн евро. Но это сразу увеличит конкуренцию, если будет нормально сделано. Потому что сейчас конкурируют клубы с бюджетом 70-120 и условно десяток-полтора клубов 350+.
С потолком те клубы, которые много зарабатывают на правах, матчах и рекламе начнут фиксировать большие прибыли - рад за их акционеров - но за несколько сезонов ситуация с конкуренцией выровняется.