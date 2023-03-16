Инфантино допустил потолок расходов на трансферы: «Подумаем, как это сделать»

предложил ввести потолок расходов на трансферы.

Сегодня швейцарец был переизбран на пост президента до 2027 года.

«Мы должны улучшить правила и регламенты ФИФА. Мы продолжим развивать наши принципы эффективного управления и рассмотрим систему трансферов, и, возможно, проведем дискуссию, чтобы улучшить прозрачность трансферных стоимостей и зарплат.

Возможно, потребуется ввести потолок [расходов на трансферы], нужно подумать, как это сделать. Мы рассмотрим это со всеми заинтересованными сторонами и посмотрим, что можно сделать», – сказал Инфантино.

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