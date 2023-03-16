Вирджил ван Дейк: «Если «Ливерпуль» хочет остаться на уровне последних пяти лет, нужны новички. Клуб должен выполнить свою работу»

ван Дейк призвал руководство «Ливерпуля» приобретать новых футболистов.

«Очевидно, какие-то игроки уйдут, об этом уже было объявлено. Поэтому нам нужно подписывать новых, если мы хотим быть на том уровне, на котором находились последние пять лет. В этом случае нам нужны качественные новички, особенно учитывая мастерство тех, кто уходит. Думаю, это достаточно очевидно.

Но все знают, что это будет очень непросто. Найти подходящих футболистов крайне трудно, но клуб должен выполнить свою работу.

У нас впереди еще много матчей, и мы хотим пробиться в Лигу чемпионов. Это тоже помогло бы заинтересовать лучших футболистов мира», – сказал защитник.

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