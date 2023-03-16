Вирджил ван Дейк: «Если «Ливерпуль» хочет остаться на уровне последних пяти лет, нужны новички. Клуб должен выполнить свою работу»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк призвал руководство «Ливерпуля» приобретать новых футболистов.

«Очевидно, какие-то игроки уйдут, об этом уже было объявлено. Поэтому нам нужно подписывать новых, если мы хотим быть на том уровне, на котором находились последние пять лет. В этом случае нам нужны качественные новички, особенно учитывая мастерство тех, кто уходит. Думаю, это достаточно очевидно.

Но все знают, что это будет очень непросто. Найти подходящих футболистов крайне трудно, но клуб должен выполнить свою работу.

У нас впереди еще много матчей, и мы хотим пробиться в Лигу чемпионов. Это тоже помогло бы заинтересовать лучших футболистов мира», – сказал защитник.

Агент Фирмино подтвердил, что форвард уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона: «Это было невероятное приключение»

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21 комментарий

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lizarazu
Как бы не подписали кого вместо тебя, Вирджил :)
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Baky jorayev
Ответ Дядя ТУРА
самый переоценный игрок на моей памяти.
Тогда у тя память очень короткий
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Доминатор3000
Ответ Playmaker.kz
Кеита, Чемберлен, Милнер, Фирмино, Матип, Филлипс и ещё несколько игроков покинут. Нужны хорошие игроки замены и под основу. Вместо троих британцев надо взять таких троих британцев. Центр поля: Макалистер, Беллингем, Райс. Центр обороны: Гвардиол. Нападение укомплектовано: Диаз, Нуньес, Салах, Жота, Гакпо, плюс еще там эпизодически могут сыграть Эллиот и Карвалью. Есть ребята вроде Маунта, которых тоде можно добавить в ростер.
Это очень дорогие ребята.
Тут минимум на 300-400млн.
А ещё надо сменщика для ТАА,который более заточен на оборону.
Что-то не верю я в такие траты,от руководства команды.
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MstAndreev
Как бы не пришлось давать интервью из серии "А меня-то за что?"
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solajero@icloud.com
Смотри не скатись на лавку
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Playmaker.kz
Кеита, Чемберлен, Милнер, Фирмино, Матип, Филлипс и ещё несколько игроков покинут. Нужны хорошие игроки замены и под основу. Вместо троих британцев надо взять таких троих британцев. Центр поля: Макалистер, Беллингем, Райс. Центр обороны: Гвардиол. Нападение укомплектовано: Диаз, Нуньес, Салах, Жота, Гакпо, плюс еще там эпизодически могут сыграть Эллиот и Карвалью. Есть ребята вроде Маунта, которых тоде можно добавить в ростер.
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svft
вот хотя бы вместо Вандейка новичок нужен
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llolishe
Ответ Дядя ТУРА
самый переоценный игрок на моей памяти.
Лукаку
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llolishe
При Клоппе максимум кого купят то Беллингема
Новый тренер бы хоть потребовал бы новых топов а этому Клоппу и Милнер новичок
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A.G
Владельцы: вот вам новички: Тьяго, Кейта, Диас из лазарета и продлили контракт с Милнером! и вот еще из академии паренек! Целых 5 новых игроков!
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Матвей Бондарев
Лучших - это имеется в виду Беллингем) Сто процентов отсылка к нему и Беллингем это понял) Вот так, ВВД подарил нам 4 шикарных сезона, а на 5 все глоры LFC уже готовы его сбагрить после его травмы, при чём сразу после Гомеса.
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Иван Иванов
Кокорин, Заболотный и Сычевой-писарский могли бы усилить Ливерпуль.
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Акира_1
Гапко и Нуньес не новички? Не всем же как Боэли😆
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Sergio19882007
Надо тебя продать Вирджил,к сожалению ты сдал
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Stivi M.D.
Если уж и Ван Дейк прямым текстом это говорит, хотя казалось бы, это не его дело - значит реально трансферная политика клуба всех достала
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Мадрид наказывает!
Во прикол будет, если ты и уйдешь.
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Дядя ТУРА
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WhatZ
Поддреживаю ван Дейка. Особенно нужны новички в центр защиты!
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Дмитрий Гудков
А я выполнять не буду- добавил голландец
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Lord Baium
Дайте мне 11 Гомесов и я выиграю АПЛ/ЛЧ.
+18
-4
+14
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Рустам Гарипов
Оо, вице капитан заговорил
+8
-1
+7
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