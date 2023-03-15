Титов о «Спартаке» в Кубке России: «Мы защитим титул, уверен. Нужно отдать должное «Уралу», но красно-белые обязаны быть в финале»

уверен, что «Спартак» выиграет .

Первый полуфинальный матч против « » завершился со счетом 1:1.

«Об этой игре нужно говорить в контексте трех матчей. Каждая встреча с «Уралом» для «Спартака» становится сложнее и сложнее. Здесь надо отдать должное , потому что его команда уже на протяжении 16 матчей не проигрывает. «Урал» хорош, ярок, поэтому, скорее всего, он станет одним из основных клубов в нашем чемпионате.

Думаю, в Екатеринбурге будет интересный матч. Все игры, которые там проходят, привлекают зрителей, отчего на стадионе полные трибуны. Все-таки приезжает «Спартак», действующий обладатель Кубка. И я уверен, придет вся красно-белая часть Екатеринбурга поддержать наш великий клуб, который наверняка защитит свой титул в этом году. Красно-белые обязаны быть в финале», – сказал бывший полузащитник « ».

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