Титов о «Спартаке» в Кубке России: «Мы защитим титул, уверен. Нужно отдать должное «Уралу», но красно-белые обязаны быть в финале»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Виктор Гончаренко Футбол

Егор Титов уверен, что «Спартак» выиграет Фонбет Кубок России.

Первый полуфинальный матч против «Урала» завершился со счетом 1:1.

«Об этой игре нужно говорить в контексте трех матчей. Каждая встреча с «Уралом» для «Спартака» становится сложнее и сложнее. Здесь надо отдать должное Виктору Гончаренко, потому что его команда уже на протяжении 16 матчей не проигрывает. «Урал» хорош, ярок, поэтому, скорее всего, он станет одним из основных клубов в нашем чемпионате.

Думаю, в Екатеринбурге будет интересный матч. Все игры, которые там проходят, привлекают зрителей, отчего на стадионе полные трибуны. Все-таки приезжает «Спартак», действующий обладатель Кубка. И я уверен, придет вся красно-белая часть Екатеринбурга поддержать наш великий клуб, который наверняка защитит свой титул в этом году. Красно-белые обязаны быть в финале», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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14 комментариев

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Виталий
Удачи нам в кубке и побед 💪
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Юрий Кечко
Вы два раза дома Урал не обыграли после паузы))) поменьше гонора
Только про судью ноете после каждого матча , ну тогда признайте что вы с Уралом команды плюс минус одного уровня что вот какое то одно решение может не дать их обыграть )))

P.S я считаю Урал по качеству игры в топ 5 рпл железно
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Илья Киселёв
Главное, чтобы судья не испортили игру. И пусть победит сильнейший!!!
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ers49@yandex.ru
Ответ igls54
Михалыч никогда не давал Дулину. "Пошли вон отсюда, профурсетки столичные!"
Кто о чем, а сбг о гомосятине
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Ильдар Фарукшин
Правильные слова Егор
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WelcomeBackPURE
Он в курсе что это не полуфинал кубка ?
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nobrainnopain
Кружку бромантана этой легенде. Уж он точно знает секрет успеха в кубках☝️
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Древний спартач
Сомнительно с Мелёшиным впереди . Да и с защитой у Спартака всё хуже и хуже . Я уважаю мнение Егора Титова , но дойти до финала в этом году будет проблематично .
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toldo_slava
Судьи будут тащить Урал. Спартак выходит на матч с минус двумя голами
+2
-2
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igls54
Михалыч никогда не давал Дулину.
"Пошли вон отсюда, профурсетки столичные!"
+1
-2
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Мужик из рекламы
спартак отскочил в матче с уралом, титов вообще а футболе разбирается?
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Олег Сагайдачный
В Свердловске думают иначе. Да и за пределами МКАДа тоже.
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Konstantin Zorin
Егор, нам бы твою уверенность.
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korobokchekhova
А я уверен, что Урал должен быть в финале!
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