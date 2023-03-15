Титов о «Спартаке» в Кубке России: «Мы защитим титул, уверен. Нужно отдать должное «Уралу», но красно-белые обязаны быть в финале»
Егор Титов уверен, что «Спартак» выиграет Фонбет Кубок России.
Первый полуфинальный матч против «Урала» завершился со счетом 1:1.
«Об этой игре нужно говорить в контексте трех матчей. Каждая встреча с «Уралом» для «Спартака» становится сложнее и сложнее. Здесь надо отдать должное Виктору Гончаренко, потому что его команда уже на протяжении 16 матчей не проигрывает. «Урал» хорош, ярок, поэтому, скорее всего, он станет одним из основных клубов в нашем чемпионате.
Думаю, в Екатеринбурге будет интересный матч. Все игры, которые там проходят, привлекают зрителей, отчего на стадионе полные трибуны. Все-таки приезжает «Спартак», действующий обладатель Кубка. И я уверен, придет вся красно-белая часть Екатеринбурга поддержать наш великий клуб, который наверняка защитит свой титул в этом году. Красно-белые обязаны быть в финале», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Только про судью ноете после каждого матча , ну тогда признайте что вы с Уралом команды плюс минус одного уровня что вот какое то одно решение может не дать их обыграть )))
P.S я считаю Урал по качеству игры в топ 5 рпл железно
"Пошли вон отсюда, профурсетки столичные!"