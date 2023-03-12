«Интер» не планирует увольнять Индзаги. Боссы клуба сообщили тренеру об этом

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Футбол

Боссы «Интера» прояснили Симоне Индзаги его положение в клубе.

По информации Sky Sport Italia, позициям тренера ничего не угрожает.

Руководство «нерадзурри» сегодня встретилось с итальянцем и заверили его, что с ним планируют продолжить сотрудничество.

«Интер» проиграл два последних матча Серии А из трех и на 18 очков отстает от лидирующего «Наполи».

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3 комментария

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robbaggio
Китайские кукол ды
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Куй Покагорячев
Работайте, братья
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Lamro
Теперь будет смелее лажать 🤣
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