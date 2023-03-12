«Наполи» оторвался от «Интера» на 18 очков за 12 туров до конца Серии А
«Наполи» увеличил отрыв от второго места в таблице Серии А до 18 очков.
Команда Лучано Спаллетти обыграла «Аталанту» (2:0) в 26-м туре, в то время как «Интер» уступил «Специи» (1:2), а «Лацио» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0).
Таким образом, на данный момент у лидера 68 очков, у «нерадзурри» – 50, у «бьянкочелести» – 49. Догнать «Интер» по итогам тура могут также «Рома» и «Милан» – сейчас у них по 47 очков и по игре в запасе.
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Мимо лч думаю Лацио