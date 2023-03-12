«Наполи» оторвался от «Интера» на 18 очков за 12 туров до конца Серии А

Теги Интер Рома Милан Лацио Лучано Спаллетти серия А Италия рейтинги Наполи Футбол

«Наполи» увеличил отрыв от второго места в таблице Серии А до 18 очков.

Команда Лучано Спаллетти обыграла «Аталанту» (2:0) в 26-м туре, в то время как «Интер» уступил «Специи» (1:2), а «Лацио» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0).

Таким образом, на данный момент у лидера 68 очков, у «нерадзурри» – 50, у «бьянкочелести» – 49. Догнать «Интер» по итогам тура могут также «Рома» и «Милан» – сейчас у них по 47 очков и по игре в запасе.

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17 комментариев

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Under
Ответ Юрий Кечко
Ну за место в лч кто один лишний зато интересная борьба, ну и Медали Мимо лч думаю Лацио
в Италии медали дают?
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Oboronosposobnost
Ответ Syndycate
Ну хотя бы чемпион сменяется, а не как в Германии или Франции)
Вы же в курсе, что чемпион Франции 20/21 - Лилль?
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Арман Бижанов
Круто было бы, если Наполи Чемпионат и ЛЧ выиграют, изюминкой будет если Хвича Золотой Мяч возьмет!
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Покерный Футбол
Ответ Юрий Кечко
Ну за место в лч кто один лишний зато интересная борьба, ну и Медали Мимо лч думаю Лацио
Не факт что один мимо,Юве могут вернуть 15 очков,а значит у них считай те же 50 очков что у Интера.
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Sevuska
Эффект Хвичи 💪
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Тёма Тёма
Ответ Юрий Кечко
Да ничего , они даже если резко начнут сливать через матч , там Интер на обе ноги хромает , и остальные «преследователи»
Согласен. За столько сезонов, точно заслужили, чтобы без шансов для остальных. Спалетти отличную команду построил и игроков раскрыл множество.
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Syndycate
Ответ ster3
Скучнейший в этом году Чемпионат Италии. Абсолютно никакой интрига за чемпионство нету.
Ну хотя бы чемпион сменяется, а не как в Германии или Франции)
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shava72
Можно уже поздравить синьора Лучано?
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Юрий Кечко
Ответ Тёма Тёма
Не знаю, что должно случится, чтобы они не выиграли Серию А. Красавцы. Второй подарок Диего за один сезон уже почти сделан, мистика.
Да ничего , они даже если резко начнут сливать через матч , там Интер на обе ноги хромает , и остальные «преследователи»
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ster3
Скучнейший в этом году Чемпионат Италии. Абсолютно никакой интрига за чемпионство нету.
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Betting Star
Поздравляю Наполи с долгожданным чемпионством!💪🏻
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Юрий Кечко
Ну за место в лч кто один лишний зато интересная борьба, ну и Медали
Мимо лч думаю Лацио
+4
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Неоновый Демон
Больше вызывает вопросов не то ,кто станет чемпионом. А что будет дальше. Потому что , команда без админ аппарата. Многие гранды облизываются на игроков .
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-2
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ARIGAMI ARIGAMI
С чемпионством Наполи. Пусть в следующем сезоне победит Рома, а потом Лацио
+2
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Тёма Тёма
Не знаю, что должно случится, чтобы они не выиграли Серию А. Красавцы. Второй подарок Диего за один сезон уже почти сделан, мистика.
+1
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Alessio Imperiale
Поздравляю Наполи с заслуженным чемпионством, лучше всех в Италии по игре.
+16
0
+16
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Artem Piatkov
Честно говоря самый очевидный и заслуженный Чемпион за 4 года (в 2019 так же впечатляюще выиграл и Ювентус - с отрывом 20 очков за 5 туров до конца)
+10
-1
+9
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