Массимо Каррера: «Зенит» боролся бы за пятое-шестое место в Серии А»
Массимо Каррера считает, что «Зенит» мог бы занять пятое-шестое место в Серии А.
– Чтобы понять разницу между чемпионатами Италии и России: на какое место претендовал бы нынешний «Зенит» в Серии А? Состав «Зенита» оценивается в 160 миллионов евро.
– Я считаю, что «Зенит» мог бы войти в группу команд, которые борются за попадание в Лигу Европы и Лигу конференций – пятое-шестое место, – сказал бывший тренер «Спартака».
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2 Интер € 555,95
3 Наполи € 543,00 млн
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9 Сассуоло € 177,10 млн
10 Торино € 154,53
Я думаю зенит скорее всего вошёл бы в четвёрку.