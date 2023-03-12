Массимо Каррера: «Зенит» боролся бы за пятое-шестое место в Серии А»

Теги Зенит премьер-лига Россия серия А Италия Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера считает, что «Зенит» мог бы занять пятое-шестое место в Серии А.

– Чтобы понять разницу между чемпионатами Италии и России: на какое место претендовал бы нынешний «Зенит» в Серии А? Состав «Зенита» оценивается в 160 миллионов евро.

– Я считаю, что «Зенит» мог бы войти в группу команд, которые борются за попадание в Лигу Европы и Лигу конференций – пятое-шестое место, – сказал бывший тренер «Спартака».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Magicbrain
И это итальянец еще сильно похвалил, учитывая реальные расклады)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Мне кажется для Серии А,у зенита слабая скамейка.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Kochet
Вряд ди. Там же нет специальных газосудей. Скорее 11-12 место
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Хромаков
Ответ BaltikaSPb
Теперь ждем вопрос к Петржеле - на какое место претендовал бы Спартак в чемпионате Чехии
вопросы к тем кто такие вопросы задаёт. Вопрос типо Как далеко прошла бы сборная России на ЧМ, да выиграла бы конечно)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Хромаков
Ответ Кот болотный
Брат Петросяна?
нет, просто прикинул, уровень той же Аталанты вполне тянем, ну и что в этом обидного?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prus_3
1 Милан € 571,40 млн
2 Интер € 555,95
3 Наполи € 543,00 млн
---------------
9 Сассуоло € 177,10 млн
10 Торино € 154,53
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Ответ BaltikaSPb
Теперь ждем вопрос к Петржеле - на какое место претендовал бы Спартак в чемпионате Чехии
Спартак был в числе претендентов на попадание в высшую лигу чемпионата Чехии по футболу.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
С конца
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимир
Да этот Зенит в подвале гулял бы, так как в жизни в таком чемпионате не играл. Ладно там бразильцы, но наши дровосеки от такой жизни точно бы загнулись.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Королев
Ответ rarog
Кстати,почему в футбольных менеджерах нет такой функции? Типа чтобы можно было команды из топ 5 лиг и из РФ тудым сюдым передвигать
Я бы тогда с ’’условным" Брайтоном ( Лансом, Валенсией, Мёнхенгладбахом, Торино) Е**л бы всю РПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Patriarkh Kirill
Ответ rarog
Кстати,почему в футбольных менеджерах нет такой функции? Типа чтобы можно было команды из топ 5 лиг и из РФ тудым сюдым передвигать
В PESe так можно, по крайней мере в старой версии
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Новиков
Два поражения от Ювентуса, ничья и поражение от Лацио - эта команда точно метит в шестёрку.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Надоело париться в бане
Ответ rarog
Кстати,почему в футбольных менеджерах нет такой функции? Типа чтобы можно было команды из топ 5 лиг и из РФ тудым сюдым передвигать
Через редактор вполне можно. Помнится в фм 14 так и делал, множество команд РФ раскидывал по разным странам, уходил в отпуск до 2100 года и дальше смотрел, что получится. Зенит в Сегунде болтался лет 50 с переменным успехом, Спартак в французском национале (третий дивизион) барахтался, по-моему к успеху пришли только Алания в Чехии, Терек уже не помню где и ЦСКА, играя в второй бундеслиге, каким-то хреном зацепил лигу европы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Enchanter WIZZARD
Ответ rarog
Кстати,почему в футбольных менеджерах нет такой функции? Типа чтобы можно было команды из топ 5 лиг и из РФ тудым сюдым передвигать
В редакторе можно так делать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Politik
Ответ rarog
Кстати,почему в футбольных менеджерах нет такой функции? Типа чтобы можно было команды из топ 5 лиг и из РФ тудым сюдым передвигать
Например, из российских ютуберов на эту тему очень много видеороликов отснял Антон Чейз: он менял клубы в чемпионатах, проматывал 1000 лет, делал матчи 11 игроков против одного, ставил 0-5-5 и 10-0-0 тактики и т.д.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я Гражданин Мира
Можно подумать серия А в данный момент сильный
Я думаю зенит скорее всего вошёл бы в четвёрку.
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кот болотный
Ответ Михаил Хромаков
претендовать претендовал бы, а в итоге занял бы 7-8)
Брат Петросяна?
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Politik
Ответ rarog
Кстати,почему в футбольных менеджерах нет такой функции? Типа чтобы можно было команды из топ 5 лиг и из РФ тудым сюдым передвигать
Почему нет? В Football Manager платным DLC можно открыть редактор и ставить эксперименты над игрой разной степени тяжести.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ rarog
Кстати,почему в футбольных менеджерах нет такой функции? Типа чтобы можно было команды из топ 5 лиг и из РФ тудым сюдым передвигать
В редакторе при желании можно весь состав Зенита впихнуть в какую Сасуолу , и дать их же бюджет
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tm5pvbngvj
Ответ rarog
Кстати,почему в футбольных менеджерах нет такой функции? Типа чтобы можно было команды из топ 5 лиг и из РФ тудым сюдым передвигать
Помню, играл в ФИФА 10 и там можно было создать свою команду и засунуть игроков действующих команд. Так вот, можно было засунуть игроков из команды РПЛ в твою команду и эту команду засунуть в любой чемп)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Beloded2007
"Но с него сняли бы очки, как с "Ювентуса", - добавил Каррера.
+25
-10
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kreator.vvv
Ответ Саша Казанов
Первые два три сезона, потом бы начинали цепляться за топ3,4
в Серии В ...
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
А Спартак ранее он отправлял в топ-10 Серии А
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Хромаков
претендовать претендовал бы, а в итоге занял бы 7-8)
+11
-11
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
недооцениваешь ты Газпром, Массимо...
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий