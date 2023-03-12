Массимо Каррера: «Зенит» боролся бы за пятое-шестое место в Серии А»

считает, что «Зенит» мог бы занять пятое-шестое место в Серии А.

– Чтобы понять разницу между чемпионатами Италии и России: на какое место претендовал бы нынешний «Зенит» в Серии А? Состав «Зенита» оценивается в 160 миллионов евро.

– Я считаю, что «Зенит» мог бы войти в группу команд, которые борются за попадание в Лигу Европы и Лигу конференций – пятое-шестое место, – сказал бывший тренер « ».

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