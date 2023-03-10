Бердыев повторил самое крупное поражение в карьере в РПЛ – 0:4. Он 4 раза проигрывал с этим счетом с «Рубином»

Теги Рубин Курбан Бердыев премьер-лига Россия высшая лига Казахстан Кайрат рекорды Оренбург Сочи Футбол

Курбан Бердыев повторил худший результат в тренерской карьере в России.

Сегодня «Сочи» под его руководством проиграл «Оренбургу» (0:4) в 19-м туре Мир РПЛ.

Это повторение самого крупного поражения специалиста в чемпионатах России. С таким же счетом Бердыев с «Рубином» уступал ЦСКА в 2003 и 2008 годах, «Томи» в 2006-м и «Локомотиву» в 2019-м. Также команда Бердыева впервые так крупно уступила на своем поле.

Бердыев проигрывал больше чем в 4 мяча лишь в Казахстане. В 2022 году «Кайрат» под его руководством уступил «Астане» со счетом 0:6.

Бердыев получил 0:4 дома. От худшей гостевой команды РПЛ

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14 комментариев

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Shuller18
Ответ Direct free kick
Какая стыдоба. Курбан по сути сделал ваше вечное шапито чемпионом, только мутко подарил цске титул за то что пончик пошёл параллельно в сборную, а ты его принижаешь
Что там Мутко подарил?) Ростов в том сезоне два из трех голов ЦСКА забил из вне игры.
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Аталанта расправила плечи
Зачем даже в нынешнем чемпионате гонять договорняки? Непонятно. Бердыев отличный тренер, но нефутбольная его сторона все ему же портит.
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реймс29
Чот о великом туркмене сеня мало.
Ну, кроме издёвок
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Direct free kick
Ответ Ростовский
Бердыев кинул Ростов и после Ростова ниочем вообще. Значит дело в Ростове было, а не в Бердыеве.
Целуйте дальше руки физруку валере, который каждую весну превращается в тыкву
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Вася Столяр
Чё, опять физрук? До первой победы...
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инок
Ответ samarskij-kuzmich
Хорошо начал
Бердыев после игры с ЦСКА говорил все играют в защиту и все играют в атаку. Получается сегодня команда забила на тренера, так как никто не играл ни в защиту, ни в атаку.
+1
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Ростовский
Ответ Direct free kick
Какая стыдоба. Курбан по сути сделал ваше вечное шапито чемпионом, только мутко подарил цске титул за то что пончик пошёл параллельно в сборную, а ты его принижаешь
Бердыев кинул Ростов и после Ростова ниочем вообще. Значит дело в Ростове было, а не в Бердыеве.
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-2
-2
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Direct free kick
Ответ Ростовский
Бердыев без топ Ростова ни о чем
Какая стыдоба. Курбан по сути сделал ваше вечное шапито чемпионом, только мутко подарил цске титул за то что пончик пошёл параллельно в сборную, а ты его принижаешь
+5
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Roman
Личка норм урок преподал Бердыеву)
+6
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samarskij-kuzmich
Хорошо начал
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Nick150486
Меня ещё после прошлого тура улыбали слова, Бердыев вернулся в РПЛ
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Ростовский
Бердыев без топ Ростова ни о чем
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Direct free kick
шмаляр и игорь игорев опустошили полки "ароматного мира"
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Cruel Snake
Юбилейный пятый!
0
-3
-3
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