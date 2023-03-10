Бердыев повторил самое крупное поражение в карьере в РПЛ – 0:4. Он 4 раза проигрывал с этим счетом с «Рубином»

повторил худший результат в тренерской карьере в России.

Сегодня « » под его руководством проиграл « » (0:4) в 19-м туре Мир РПЛ.

Это повторение самого крупного поражения специалиста в чемпионатах России. С таким же счетом Бердыев с « » уступал ЦСКА в 2003 и 2008 годах, «Томи» в 2006-м и «Локомотиву» в 2019-м. Также команда Бердыева впервые так крупно уступила на своем поле.

Бердыев проигрывал больше чем в 4 мяча лишь в Казахстане. В 2022 году « » под его руководством уступил «Астане» со счетом 0:6.

Бердыев получил 0:4 дома. От худшей гостевой команды РПЛ

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