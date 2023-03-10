Ташуев допустил, что «Ахмат» займет 3-е место: «Почему бы и нет? У нас крепкий состав»

Главный тренер «Ахмата» допустил, что грозненцы займут 3-е место в сезоне Мир .

— В конце февраля вы сказали: «Хотим бороться за более высокие места, а не держаться на шестом месте». Если быть реалистом, на что может претендовать « » в этом сезоне?

— Понимаете, реалистом можно стать в любой момент и найти какие-то отговорки. Мол, мы пока не готовы к чему-то серьезному. Но я по жизни максималист. Ставлю сразу высокую цель и иду к ней смело.

А как получится... Жизнь покажет. Но лучше сразу нацеливаться на что-то высокое, проявлять решительность, чтобы потом не было досадно.

— Спросим по-другому. Реально ли «Ахмату» занять третье место? Сейчас отставание от «Ростова» составляет шесть очков.

— Это вопрос для прогнозистов. Тренеры же идут от игры к игре. Нацеливаем своих подопечных на победу в каждой встрече. А там — почему бы и нет? Не боги горшки обжигают.

У нас крепкий состав. Все может быть. Можем и вверх подняться, можем и сдать позиции. Футбол бывает непредсказуем, – сказал .