Кампуш не собирается покидать «ПСЖ». Он хочет выиграть ЛЧ

Советник « » по спортивным вопросам не собирается покидать клуб.

«Кампуш по-прежнему на все сто привержен работе в «ПСЖ» – его проекты всегда были среднесрочными или долгосрочными. Изменений в планах нет.

Кампуш, уже работающий на будущее ПСЖ, присоединился к команде 9 месяцев назад. Он хочет выиграть Лигу чемпионов в Париже (финалы двух следующих сезонов пройдут в Англии и Германии – прим. Sports.ru)», – написал в твиттере инсайдер .