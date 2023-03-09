Кампуш не собирается покидать «ПСЖ». Он хочет выиграть ЛЧ

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луиш Кампуш Фабрицио Романо Футбол

Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш не собирается покидать клуб.

«Кампуш по-прежнему на все сто привержен работе в «ПСЖ» – его проекты всегда были среднесрочными или долгосрочными. Изменений в планах нет. 

Кампуш, уже работающий на будущее ПСЖ, присоединился к команде 9 месяцев назад. Он хочет выиграть Лигу чемпионов в Париже (финалы двух следующих сезонов пройдут в Англии и Германии – прим. Sports.ru)», – написал в твиттере инсайдер Фабрицио Романо.

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10 комментариев

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StarsAndArrows
Омерзительный чел,его истеричный выход к бровке в лиге 1 выглядел максимально убого.
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Ussaev M
если мы для ПСЖ не можем выиграть лч то ПСЖ для нас это сделает.
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Добрый Ретроград
Похоже, сейчас ПСЖ поймает эмоциональное выгорание или как там по-модному. Пытаются уже который год, лавэ немеренно вбухали, а всё чёт никак. Теперь так все и разбежаться могут. Теперь в следующем столетии, видимо. Шучу, хотя, кто знает...
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T622222
А ха ха лет так через миллион 😀
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ХавиГави_Паратрупер
И для этого наберёт ещё 5-6 витиний и прочих мукунок🤓
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Filipp Gorski
Значит останется в ПСЖ пожизненно
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liverpool and barcelona fan
Знатно чел ослабил команду за лето)
Пусть остается
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XoM9lK
Я тоже хочу выиграть ЛЧ с ПСЖ. Они возьмут меня на работу к ним?
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markoolio
Никто не хочет покидать кормушку
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charly_54
И зарплату получать хочет или компенсацию за расторжение контракта
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