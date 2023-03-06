Луиш Кампуш: «Мбаппе может быть еще лучше. Он выйдет на максимум в 25-26 лет»

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В субботу нападающий побил рекорд по голам за клуб, забив «Нанту» (4:2) в 26-м туре Лиги 1. Теперь у него 201 гол за « » – больше, чем у Эдинсона Кавани.

«Я постоянно бросаю ему вызов, потому что он может быть еще лучше.

Думаю, Мбаппе выйдет на максимум в 25-26 лет. Ему нужно продолжать работать, как и сейчас. Он очень хорош», – сказал советник «ПСЖ» по спортивным вопросам.

В этом сезоне у Мбаппе 30 голов и 7 результативных передач в 30 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 24-летнего форварда можно найти здесь.

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