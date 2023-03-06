Луиш Кампуш: «Мбаппе может быть еще лучше. Он выйдет на максимум в 25-26 лет»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луиш Кампуш Килиан Мбаппе Футбол

Луиш Кампуш высказался о Килиане Мбаппе.

В субботу нападающий побил рекорд по голам за клуб, забив «Нанту» (4:2) в 26-м туре Лиги 1. Теперь у него 201 гол за «ПСЖ» – больше, чем у Эдинсона Кавани.

«Я постоянно бросаю ему вызов, потому что он может быть еще лучше.

Думаю, Мбаппе выйдет на максимум в 25-26 лет. Ему нужно продолжать работать, как и сейчас. Он очень хорош», – сказал советник «ПСЖ» по спортивным вопросам.

В этом сезоне у Мбаппе 30 голов и 7 результативных передач в 30 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 24-летнего форварда можно найти здесь.

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8 комментариев

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Carlos
Для таких игроков тоже нужны Хави Иньеста
Или Крос Модрич
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Carlos
ПСЖ нужно усилить полузащиту
Месси с Неймаром долго не протянут
Кто на него играть будет?
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Eden Hazard
Ответ DolJun
все верно. если не сбавит или не сломается. и после этого мне глоры реала будут рассказывать что перес не захочет такого биста себе в команду) смех)
да они уже щас переобуваются после летних слов типа "таким не место в Реале")
+2
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+2
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Dario Alexys
Ответ che kaif
Мбаппе лучший бомбардир ЛЧ и прошедшего ЧМ ге считая лиги1
что толку , если ЗМ не дают . Если бы не престарелые Месси. Модрич , Бензема у Мбаппе уже должно было быть 4 ЗМ
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che kaif
Ответ А. Мостовой
Месси в этом возрасте уже 4 Золотых мяча получил, пока мбаппе позорится в Лиге Чемпионов и набивает стату в шестой лиге - вся суть.
Мбаппе лучший бомбардир ЛЧ и прошедшего ЧМ ге считая лиги1
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Rule1
Мбаппе и Холланд уже на пике
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-1
-1
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DolJun
все верно. если не сбавит или не сломается. и после этого мне глоры реала будут рассказывать что перес не захочет такого биста себе в команду) смех)
+1
-1
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А. Мостовой
Месси в этом возрасте уже 4 Золотых мяча получил, пока мбаппе позорится в Лиге Чемпионов и набивает стату в шестой лиге - вся суть.
+6
-2
+4
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