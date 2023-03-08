Шнякина укусили за грудь на футболе в Марьино: «Какой-то мужик откинувшийся просил пробить, я сказал покинуть поле. «А ты че, ###?» – началось вот это. Повалил его – а он прокусил мне сиську»

Комментатор « » рассказал, как ему прокусили грудь.

«Последняя драка – это было лет десять назад. Я был в Марьино, мы играли в футбол с пацанами. И, знаешь, вот эти истории: несколько команд на поле, три-четыре, и вы меняетесь, до двух мячей игра. Как во всех дворах.

И выходит какой-то мужик – откинувшийся недавно, судя по татуировкам: «Э, пацаны, дай, ща пробью, ну-ка накати». Попал – не попал, что-то у него все повалилось. А время-то идет. А мы уже все напряженные, хотим играть. Все молчат, я подхожу и говорю: «Родной, уважаемый, можете поле покинуть?» Предельно корректно сказал.

«А ты че, ### (блин)?» – началось вот это.

В итоге [я его] повалил, начал болевой делать и одновременно удушать, и он мне просто взял и прокусил сиську. В районе соска прокусил. У меня несколько лет оставался этот шрам, прямо зубы. Но в итоге задушил.

Он встал, начал в себя приходить и такой: «Я, ##### (блин), сейчас тебе, ## ### (блин), вернусь...» Пообещал с оружием вернуться.

Среди нас был чувак – отставной мент. И он сказал: «Давай не будем рисковать». Позвонил своим ребятам, приехал наряд на всякий случай – подежурить около поля.

Тот не пришел», – сказал Шнякин.