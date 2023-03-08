Шнякина укусили за грудь на футболе в Марьино: «Какой-то мужик откинувшийся просил пробить, я сказал покинуть поле. «А ты че, ###?» – началось вот это. Повалил его – а он прокусил мне сиську»

Теги происшествия любительский футбол Дмитрий Шнякин Матч ТВ брань Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал, как ему прокусили грудь.

«Последняя драка – это было лет десять назад. Я был в Марьино, мы играли в футбол с пацанами. И, знаешь, вот эти истории: несколько команд на поле, три-четыре, и вы меняетесь, до двух мячей игра. Как во всех дворах.

И выходит какой-то мужик – откинувшийся недавно, судя по татуировкам: «Э, пацаны, дай, ща пробью, ну-ка накати». Попал – не попал, что-то у него все повалилось. А время-то идет. А мы уже все напряженные, хотим играть. Все молчат, я подхожу и говорю: «Родной, уважаемый, можете поле покинуть?» Предельно корректно сказал.

«А ты че, ### (блин)?» – началось вот это.

В итоге [я его] повалил, начал болевой делать и одновременно удушать, и он мне просто взял и прокусил сиську. В районе соска прокусил. У меня несколько лет оставался этот шрам, прямо зубы. Но в итоге задушил.

Он встал, начал в себя приходить и такой: «Я, ##### (блин), сейчас тебе, ## ### (блин), вернусь...» Пообещал с оружием вернуться.

Среди нас был чувак – отставной мент. И он сказал: «Давай не будем рисковать». Позвонил своим ребятам, приехал наряд на всякий случай – подежурить около поля.

Тот не пришел», – сказал Шнякин.

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22 комментария

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Dario Alexys
Альфач альфача укусил сгоряча.
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Честный контроль
Новость к 8 марта.
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Ростов-на-Дону
Пусть радуется, что он ему письку не откусил, повалил он его...
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Пол Ганарара:
Он сейчас прочитает, вспомнит события того вечера, скажет: "так это шнякин" и всё, гейм овер, Дима
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спортикетт
похвастался как уложил гопника, а все остальные стерпели
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Лёвик Султановс
ну и по классике "прокушенная сиська шнякина. где она сейчас?"
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Shibosan
*Обязательная шутка про Широкова*
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mediaboss22
укусил за сосок. на технику
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Ярик01
Минута эротики на sports.ru
Шнякин это какой вид спорта.
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Гамарджоба Генацвале
Ладно хоть сиську, а не кое-что другое. Легко отделался.
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Pb-SE
Ответ red hikkikomori
Это Луис Суарес был?)
Суарес в это время кусал Ивановича
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Pb-SE
У Широкова есть алиби?
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Ринат Сайфутдинов
Как в анекдоте прям, про борца😀
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мяу
надеюсь дружище Шнякин хотя бы в этот раз не приедет в каменты рассказывать подробности про укус сиськи
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red hikkikomori
Это Луис Суарес был?)
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Pok_Toholo
Ответ Нейтральный критик
Странно, что новость не в "главных".
А заголовок какой мог бы быть!
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vas1105
Друг видео просит)
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В Питере Пять
Время очумительных историй.
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Иван Ларин
"родной уважаемый"
прям интеллигентное обращение чего уж там
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kin
Зимой на снегу , воскресенье, солнце, три команды, до 2 голов, это просто сказка. У нас мужики прибегали не пойми в чём, жены прятали форму
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Нейтральный критик
Странно, что новость не в "главных".
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Барсик91
Дима, тему сисек не раскрыл
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