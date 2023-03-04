Симеоне установил рекорд по матчам во главе «Атлетико» – 613. Диего обошел Арагонеса
Диего Симеоне стал тренером с наибольшим числом матчей во главе «Атлетико».
Игра против «Севильи» в 24-м туре Ла Лиги стала для аргентинца 613-й в мадридском клубе.
Симеоне побил рекорд, принадлежавший Луису Арагонесу.
25 февраля он также вышел на первое место по количеству игр в чемпионате Испании в роли главного тренера одной команды.
Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.
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