Симеоне установил рекорд по матчам во главе «Атлетико» – 613. Диего обошел Арагонеса

стал тренером с наибольшим числом матчей во главе « ».

Игра против «Севильи» в 24-м туре Ла Лиги стала для аргентинца 613-й в мадридском клубе.

Симеоне побил рекорд, принадлежавший .

25 февраля он также вышел на первое место по количеству игр в чемпионате в роли главного тренера одной команды.

Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.

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