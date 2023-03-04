Симеоне установил рекорд по матчам во главе «Атлетико» – 613. Диего обошел Арагонеса

Теги Севилья Атлетико Ла Лига Луис Арагонес Диего Симеоне рекорды Футбол

Диего Симеоне стал тренером с наибольшим числом матчей во главе «Атлетико».

Игра против «Севильи» в 24-м туре Ла Лиги стала для аргентинца 613-й в мадридском клубе.

Симеоне побил рекорд, принадлежавший Луису Арагонесу.

25 февраля он также вышел на первое место по количеству игр в чемпионате Испании в роли главного тренера одной команды.

Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.

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7 комментариев

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savik-A.M.
Ответ Эльвин Гульмалиев
лучший тренер в истории испанского футбола! доверие клуба и то, что он для него сделал - бесценно!
Да что уж там , мирового , да ладно , межгалактического
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Bunyod Turgunov
Ответ Эльвин Гульмалиев
лучший тренер в истории испанского футбола! доверие клуба и то, что он для него сделал - бесценно!
Он хороший тренер но не лучший. Тот же Арагонес, Дель Боске или Гвардиола на две головы выше чем этот Симеоне. Он такой же тренер как и Вальверде но на максималках
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d.xoxlov
Ответ Пацанчик реальный
У Интера вроде и так все не плохо!
Не плохо, но и не хорошо.
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Пацанчик реальный
Ответ d.xoxlov
Теперь можно и в "Интер" с чистой совестью отправляться. Рекорд на десятилетия, видимо.
У Интера вроде и так все не плохо!
+1
-1
0
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Эльвин Гульмалиев
лучший тренер в истории испанского футбола! доверие клуба и то, что он для него сделал - бесценно!
+7
-5
+2
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d.xoxlov
Теперь можно и в "Интер" с чистой совестью отправляться. Рекорд на десятилетия, видимо.
+2
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rigobersong
Легенда, жаль будет если уйдет из Атлетико:)
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