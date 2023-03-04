Депай забил 3 гола в 3 последних матчах за «Атлетико». В «Барселоне» был 1 мяч за полгода
Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай оформил дубль в 1-м тайме игры с «Севильей».
Нидерландец отличился на 23-й и 26-й минутах матча 24-го тура чемпионата Испании.
Начиная с 12 февраля форвард принял участие в трех играх мадридцев и забил на этом отрезке три мяча. За первую часть сезона, которую он провел в «Барселоне», Депай вышел в четырех матчах и отметился одним голом.
Подробно со статистикой 29-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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