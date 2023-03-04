Депай забил 3 гола в 3 последних матчах за «Атлетико». В «Барселоне» был 1 мяч за полгода

Теги Барселона Севилья Атлетико Ла Лига Мемфис Депай Футбол

Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай оформил дубль в 1-м тайме игры с «Севильей».

Нидерландец отличился на 23-й и 26-й минутах матча 24-го тура чемпионата Испании.

Начиная с 12 февраля форвард принял участие в трех играх мадридцев и забил на этом отрезке три мяча. За первую часть сезона, которую он провел в «Барселоне», Депай вышел в четырех матчах и отметился одним голом.

Подробно со статистикой 29-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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11 комментариев

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Shadow1882
Опять в "антифутбольной" команде бывшие игроки Барсы забивают больше, чем в каталонском клубе. Наводит на мысли
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Constantin Zakharov
А в дерби даже не выпустили. И скатали 1-1.
И это после того, как он забил единственный
и победный гол в матче с Атлетико. Логика)
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Raul14
Вот что бывает когда уходишь от проклятого банкрота)) Молодец парень, вовремя свалил)
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turcanudima87@gmail.com
Хороший игрок, но не Барселонский.
+1
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Goofts
Отработал 4млн которые атлетико заплатил полностью
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Фанат Лионеля Месси
Удачи ему
Хороший игрок
+3
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+3
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rigobersong
Ответ Oxpike
Да, помню, но ощущение что это было вчера)
Может и так:)
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Oxpike
Ответ rigobersong
Фига себе летит, он уже на ЧМ 2014го был игроком практически стартового состава, и забил там 2 гола, а в ПСВ феерил вообще в начале 10х:) Я бы сказал, всего лишь 29:))
Да, помню, но ощущение что это было вчера)
+3
0
+3
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rigobersong
Ответ Oxpike
Ему уже почти 30, вот время летит…
Фига себе летит, он уже на ЧМ 2014го был игроком практически стартового состава, и забил там 2 гола, а в ПСВ феерил вообще в начале 10х:) Я бы сказал, всего лишь 29:))
+5
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+5
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Ja BRITER
может хоть сейчас нашел подходящий клуб. года 3 у него точно осталось - успеет ещё всех удивить
+7
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+7
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Oxpike
Ему уже почти 30, вот время летит…
+5
-1
+4
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