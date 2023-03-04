Спаллетти о 0:1 от «Лацио»: «Наполи» не хватило качества, но никто не филонил»

Теги Лацио Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Футбол

Лучано Спаллетти оценил поражение «Наполи» от «Лацио» (0:1) в Серии А.

«Нам просто не хватило качества. Мы небрежно играли в пас, старались задействовать фланги, где было больше пространства.

После трех-четырех попыток у нас была возможность занять центр поля, но нам не хватало выдержки и точных передач. Игра в середине стала ключевой сегодня для обеих команд.

Ребята тем не менее проявили самоотдачу и были разочарованы, когда вернулись в раздевалку. Игра сложилась не так, как мы рассчитывали, но никто не филонил», – сказал главный тренер «Наполи».

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