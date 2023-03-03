Александр Головин: «Провожу лучший сезон в «Монако». Не жалею о переходе»

заявил, что всем доволен в «Монако».

«Я думаю, что это действительно мой лучший сезон в «Монако», так как на данный момент у меня все складывается хорошо. Нужно отметить, что тренерский штаб и мои товарищи по команде проделывают отличную работу, играть, когда созданы такие условия, – одно удовольствие.

Конечно же, когда для достижения успеха собраны все условия, то становится в разы проще показывать результат в каждом матче. Поэтому можно сказать, что на данный момент это мой лучший сезон в карьере.

По прошествии пяти лет после подписания своего первого контракта с «Монако» я абсолютно не жалею о своем решении. Тогда было сложно решиться на это, так как мне было всего 20 лет, и у меня были предложения от других клубов.

Однако в то время моя семья, друзья и тренер сборной помогли мне сделать правильный выбор. И сейчас я могу только от всего сердца поблагодарить их за это. Я благодарен судьбе за то, что мне выпала возможность провести последние пять лет в «Монако». Они были по-настоящему счастливыми», – сказал хавбек « ».

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