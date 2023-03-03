Александр Головин: «Провожу лучший сезон в «Монако». Не жалею о переходе»

Теги Монако лига 1 Франция Александр Головин Футбол

Александр Головин заявил, что всем доволен в «Монако».

«Я думаю, что это действительно мой лучший сезон в «Монако», так как на данный момент у меня все складывается хорошо. Нужно отметить, что тренерский штаб и мои товарищи по команде проделывают отличную работу, играть, когда созданы такие условия, – одно удовольствие.

Конечно же, когда для достижения успеха собраны все условия, то становится в разы проще показывать результат в каждом матче. Поэтому можно сказать, что на данный момент это мой лучший сезон в карьере. 

По прошествии пяти лет после подписания своего первого контракта с «Монако» я абсолютно не жалею о своем решении. Тогда было сложно решиться на это, так как мне было всего 20 лет, и у меня были предложения от других клубов.

Однако в то время моя семья, друзья и тренер сборной помогли мне сделать правильный выбор. И сейчас я могу только от всего сердца поблагодарить их за это. Я благодарен судьбе за то, что мне выпала возможность провести последние пять лет в «Монако». Они были по-настоящему счастливыми», – сказал хавбек «Монако».

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6 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Свет в окошке. Молодец, Саша!.
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Winbreaker
Хоть многие и говорили, что приехал в Монако русского олигарха по блату, но всё еще есть шанс, что покажет себя в большом футболе 👍🏼
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yrok77
Ответ Black Phoenix
Головин в отличие от подавляющего большинства российских футболистов не побоялся попробовать свои силы в Европе, и уехал ради саморазвития, совершенства и прогресса, а не бабла. Переход в Монако сделал Саню не только техничным, но и выносливым, физически развитым футболистом, околотопом по европейским меркам. Добился бы Саня таких успехов в РПЛ? Да ни за что!
может просто большинство наших деревянных паспортистов никому не нужны были в Европе?
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Кирилл.С-Пб
Люся Чеботина так не считает...
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Black Phoenix
Головин в отличие от подавляющего большинства российских футболистов не побоялся попробовать свои силы в Европе, и уехал ради саморазвития, совершенства и прогресса, а не бабла. Переход в Монако сделал Саню не только техничным, но и выносливым, физически развитым футболистом, околотопом по европейским меркам.

Добился бы Саня таких успехов в РПЛ? Да ни за что!
+5
-1
+4
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Sevuska
Мы тоже не жалеем и гордимся - пусть во Франции знают , что русские ещё не разучились играть в футбол 👍
+7
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