Головин о продлении контракта с «Монако»: «Доволен, что продолжу свое развитие здесь»
Полузащитник Александр Головин прокомментировал продление контракта с «Монако».
«Я очень рад возможности продолжить мое приключение с «Монако» и хотел бы поблагодарить клуб за этот знак доверия.
Я очень доволен, что смогу продолжить свое развитие здесь. Команда хорошо выступает в текущем чемпионате Франции, и я мотивирован продолжать помогать ей добиваться как можно лучшего завершения сезона и достижения наших целей», – сказал российский футболист.
Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. В текущем сезоне на его счету 6 голов и 6 ассистов за 24 матча.
Изображение: asmonaco.com
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