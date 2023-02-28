Головин о продлении контракта с «Монако»: «Доволен, что продолжу свое развитие здесь»

Теги Монако лига 1 Франция Александр Головин Футбол

Полузащитник Александр Головин прокомментировал продление контракта с «Монако».

«Я очень рад возможности продолжить мое приключение с «Монако» и хотел бы поблагодарить клуб за этот знак доверия.

Я очень доволен, что смогу продолжить свое развитие здесь. Команда хорошо выступает в текущем чемпионате Франции, и я мотивирован продолжать помогать ей добиваться как можно лучшего завершения сезона и достижения наших целей», – сказал российский футболист.

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. В текущем сезоне на его счету 6 голов и 6 ассистов за 24 матча.

Изображение: asmonaco.com

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
исянов
какое развитие в этой говнолиге, тем более ты уже старый для нее. лучше б в бвб перешел
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий