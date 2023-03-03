«Факел» не побеждает в РПЛ 9 матчей подряд – 7 ничьих и 2 поражения

«Факел» не побеждает в Мир РПЛ 9 матчей подряд.

Сегодня воронежцы сыграли вничью с «Химками» (1:1) в 18-м туре чемпионата России.

В последний раз «Факел» побеждал в РПЛ 11 сентября – в матче с «Локомотивом» (2:0), после этого – семь ничьих и два поражения.

«Факел» занимает 13-е место в таблице РПЛ, набрав 14 очков.

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