«Факел» не побеждает в РПЛ 9 матчей подряд – 7 ничьих и 2 поражения

Теги Химки премьер-лига Россия Факел Футбол

«Факел» не побеждает в Мир РПЛ 9 матчей подряд.

Сегодня воронежцы сыграли вничью с «Химками» (1:1) в 18-м туре чемпионата России.

В последний раз «Факел» побеждал в РПЛ 11 сентября – в матче с «Локомотивом» (2:0), после этого – семь ничьих и два поражения.

«Факел» занимает 13-е место в таблице РПЛ, набрав 14 очков.

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5 комментариев

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Oleg Kolesnikov
Ответ Кирилл Голивец
Вылетят даже через стыки, если даже 14 место займут. Самая индивидуально неумелая команда лиги, у которой, кроме стандартов и большого желания нет ничего для ее уровня. Даже 700-летний Лебеденко в Торпедо может что-то исполнить на технику, тут по технике игроки уровня середины таблицы Лучшей лиги мира.
алжирцы щас пообвыкнутся, у них как раз индивидуальный уровень заметен, Марков и Якимов не играли, напомню. Как и Божин. Еще есть знак вопроса тут.
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СуперКонь
Ответ Кирилл Голивец
Вылетят даже через стыки, если даже 14 место займут. Самая индивидуально неумелая команда лиги, у которой, кроме стандартов и большого желания нет ничего для ее уровня. Даже 700-летний Лебеденко в Торпедо может что-то исполнить на технику, тут по технике игроки уровня середины таблицы Лучшей лиги мира.
Он кстати пару сезонов назад в факеле и играл
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Добрый Ретроград
С кем должен быть потенциальный проигрыш, скатали ничейку, а тому, у кого надо было выигрывать проиграли. Это уметь надо.
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S.A.N.
С другой стороны, в 10 последних матчах всего 2 поражения, меньше только у Зенита. Класса очень сильно не хватает в завершающей стадии атак - вечно лупят будто с закрытыми глазами.
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Кирилл Голивец
Вылетят даже через стыки, если даже 14 место займут. Самая индивидуально неумелая команда лиги, у которой, кроме стандартов и большого желания нет ничего для ее уровня. Даже 700-летний Лебеденко в Торпедо может что-то исполнить на технику, тут по технике игроки уровня середины таблицы Лучшей лиги мира.
+3
0
+3
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