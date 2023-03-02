Защитник «Динамо» Лаксальт пропустит 2-3 месяца из-за травмы колена

Теги премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Диего Лаксальт Футбол

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт выбыл на несколько месяцев из-за травмы.

Об этом сообщает Sport24. Напомним, уругваец получил травму колена во время тренировки на сборе в Турции 20 февраля.

«Сначала было подозрение на серьезное повреждение крестообразной связки колена. Сейчас прогнозы более оптимистичны, но восстановление может занять от двух до трех месяцев», – заявил источник, знакомый с ситуацией. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Лаксальт провел 7 матчей. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь

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11 комментариев

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Александр Суходолов
Скорейшего выздоравления
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Дуойка Бубнова
пока есть время можно пройтись по любимым кофейням легенды Зенита Маркизио
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Ка Ман
Вроде бы Бальбуэна был вчера в списке запасных на табло. Я даже удивился. Хотя, это возможно был оптический обман.
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Dinamik1
Больше лечится чем играет.
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Fidelitas et virtus
Пол сезона человек «отрабатывает»
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valderoma
Чот, совсем хрустальный Диего...
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besaxara
Понятно, почему не свинтил от нас как Варела и Бальбуэна. 2.5 ляма в год, изредка поигрывая в футбол, всё остальное время занимаясь своим здоровьем.
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Виталии Пархоменко
Всё это конечно плохо, зато у Скопы левая бровка его. Доигрались вчера, теперь с Зенитом как? Плюс Лакс из строя вышел(((
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Леонид Драга
Скорейшего выздоровления. Он очень нужен Динамо.
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Виталии Пархоменко
Ответ Кеша
Игрок добротный , но 7 матчей за сезон … даже не знаю
Что тут скажешь. Хрусталь добротный, но хрусталь из- за этого и не остался в Европе, его лечить дороже, такой же по- моему Норман.
+4
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Кеша
Игрок добротный , но 7 матчей за сезон … даже не знаю
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