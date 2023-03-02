Защитник «Динамо» Лаксальт пропустит 2-3 месяца из-за травмы колена

Защитник « » выбыл на несколько месяцев из-за травмы.

Об этом сообщает Sport24. Напомним, уругваец получил травму колена во время тренировки на сборе в Турции 20 февраля.

«Сначала было подозрение на серьезное повреждение крестообразной связки колена. Сейчас прогнозы более оптимистичны, но восстановление может занять от двух до трех месяцев», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне Мир РПЛ Лаксальт провел 7 матчей. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков