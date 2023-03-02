Данило и «Ювентус» продлили контракт до 2025 года

Теги Ювентус серия А Италия Данило Футбол

Данило продлил контракт с «Ювентусом». 

Новое соглашение защитника с туринским клубом рассчитано до 2025 года. 

Бразилец выступает за «бьянконери» с 2019 года. В составе команды он провел 142 матча во всех турнирах, 128 из них – в стартовом составе. 

В текущем сезоне Серии А 31-летний футболист провел 24 матча, отличившись 3 голами и 3 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

Фото: https://www.juventus.com

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8 комментариев

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Владимир Владимирович
Чувак с насыщенной карьерой, Реал Ман Сити Ювентус, и трофеев понабирал
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Etibar
Данило реально заслужил это. Как игрок может и не самый сильный на своей позиции, но зато у него есть привязанность к футболке и душа
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Digart
Отличный профессионал и достойный капитан.
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Арни Южный
Получается удачный обмен был на Канселу.
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Zidane 21
Ответ Ислам Гасанов
Отличное решение лучший защитник в команде по факту
лучший всё таки Бремер
+2
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Ислам Гасанов
Отличное решение лучший защитник в команде по факту
+2
0
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Юрий Миньков
Данило мотор и сердце нынешнего Юве. Какие только позиции им не затыкали, Сарри, Пирло. А он везде был хорош. Заслуженно продлили!
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Zidane 21
один из немногих светлых полос в составе Ювентуса, но в центре обороны слабоват.
+5
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