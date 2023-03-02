Данило и «Ювентус» продлили контракт до 2025 года

продлил контракт с « ».

Новое соглашение защитника с туринским клубом рассчитано до 2025 года.

Бразилец выступает за «бьянконери» с 2019 года. В составе команды он провел 142 матча во всех турнирах, 128 из них – в стартовом составе.

В текущем сезоне Серии А 31-летний футболист провел 24 матча, отличившись 3 голами и 3 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.

Фото: https://www.juventus.com

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