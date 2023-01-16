Головин отдал 33 паса под удар в этом сезоне Лиги 1 – лучший результат в «Монако»

отдал больше всего передач под удар в составе « ».

Как сообщает статистический портал Opta, 26-летний хавбек 33 раза выводил своих партнеров на удар в текущем сезоне Лиги 1. Это лучший результат в составе монегасков и 10-й в чемпионате Франции.

В этом сезоне Лиги 1 Головин провел 18 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Его подробную статистику можно найти здесь.

Головин отдал ассист в матче с «Аяччо». У него 6 (3+3) очков в 7 последних матчах Лиги 1