Головин отдал 33 паса под удар в этом сезоне Лиги 1 – лучший результат в «Монако»

Теги Монако лига 1 Франция рейтинги Александр Головин Чемпионат.com Футбол

Александр Головин отдал больше всего передач под удар в составе «Монако».

Как сообщает статистический портал Opta, 26-летний хавбек 33 раза выводил своих партнеров на удар в текущем сезоне Лиги 1. Это лучший результат в составе монегасков и 10-й в чемпионате Франции.

В этом сезоне Лиги 1 Головин провел 18 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Его подробную статистику можно найти здесь.

Головин отдал ассист в матче с «Аяччо». У него 6 (3+3) очков в 7 последних матчах Лиги 1

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6 комментариев

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Dyadyakolya
Всё, теперь болельщики Наполи потребуют продать никчёмную Кварацхелию, а вместо него покупать Головина, или на худой конец Кокорина)
0
-3
-3
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Олег Акимов
Ответ T622222
А сколько с этого забили?
5
+2
0
+2
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T622222
А сколько с этого забили?
+1
-1
0
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Акира_1
Можно за сотку в Челси для коллекции.
+10
-2
+8
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Гегенпрессинг Рангника
Хорош Саня. В разы сильнее распиаренного Мудрика
+5
-7
-2
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Иван Рыбаков
Отличный показатель, с учëтом того, что он не смог во многих матчах принять участие.
+7
0
+7
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