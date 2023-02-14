Экс-хавбек «Валенсии» Бараха возглавил команду. Клуб идет 18-м в Ла Лиге

Теги Валенсия Рубен Бараха Ла Лига Футбол

Рубен Бараха возглавил «Валенсию». 

Испанский клуб объявил о назначении 47-летнего специалиста на пост главного тренера. Срок действия контракта не уточняется.

Бараха выступал за валенсийцев на позиции полузащитника с 2000 по 2010 год. В качестве игрока он завоевал с клубом два чемпионства, а также выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок Европы, Кубок Испании и вышел в финал Лиги чемпионов. 

До назначения в «Валенсию» он тренировал «Эльче», «Райо Вальекано», «Спортинг» Хихон, «Тенерифе» и «Сарагосу». 

После 21 проведенного матча Ла Лиги «Валенсия» занимает 18-е место в турнирной таблице. На ее счету 20 очков. 

Изображение: https://www.valenciacf.com/

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44 комментария

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xepaff
Ответ Kemal Gul
Валенсия и Эвертон - наглядные примеры в европейском футболе, что никакие ресурсы не помогут, если у вас дилетанты и самодуры в менеджменте. Вроде бы и бюджет есть, и трансферы, все условия, чтобы бороться за еврокубки, а на деле идёт борьба за сохранение прописки в высшей лиге. И никакие тренеры тут не помогут, пока не придут нормальные управленцы с чёткой стратегией развития
Эвертон с Анчелотти было хорош. А Валенсия была хороша с Марселино. Фишка в том, что в Валенсию перестали вкладывать деньги. Вот и вся причина
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xepaff
Был же Марселино, и была стабильность с местом ЛЧ. Что этот чертов Лим натворил?:(
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здоровяк
Ответ Александр Гуреу
Тут речь о том, что не топ команда, по сравнению чемпионатов Валенсия в Испании богаче чем Эвертон в Англии на фоне английских клубов!!! Не ужели самому не догадыться?!) или лушче тогда молчать)
На фоне каких клубов она богаче? Середняков из турнирной таблице ниже?
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BarCa
Ну хот пишите, что он тренировал несколько команд до Валенсии, и очень плохо. Во многих местах его очень рано отправляли в отставку.
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Илнур Кара
Ответ Kemal Gul
Валенсия и Эвертон - наглядные примеры в европейском футболе, что никакие ресурсы не помогут, если у вас дилетанты и самодуры в менеджменте. Вроде бы и бюджет есть, и трансферы, все условия, чтобы бороться за еврокубки, а на деле идёт борьба за сохранение прописки в высшей лиге. И никакие тренеры тут не помогут, пока не придут нормальные управленцы с чёткой стратегией развития
Какие трансферы на вход сделала Валенсия? Никакие и при этом продала своих лидеров.
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здоровяк
Ответ Kemal Gul
В сравнении с Эвертоном - безусловно. Тут в принципе глупо сравнивать Ла Лигу с АПЛ. Но по испанским меркам все в порядке с ресурсами у Валенсии, и игроки с громкими именами время от времени в команде появляются. Уж явно не меньше ресурсов, чем у Вильярреала. Но Вильярреал за еврокубки борется и недавно Лигу Европы брал, а Валенсия на дне. Так что дело именно в менеджменте
Хорош бредить. С ресурсами у клуба плохо. На балансе старый стадион, новый недострой в виде стадиона с базой и клуб выплачивает кредит Лиму регулярно. Поэтому постоянно вынужден продавать футболистов. Плюс Лим через гипервыплаты агентских выводит деньги из клуба через другана Мендеша, покупая только его клиентов.
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Filipp Gorski
А толку
Команду не усиливают
Руководство пофиг на клуб
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Алексей
Нашим на Евро 2004 он же клал?
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здоровяк
Как же даль Бараху, вляпается в сингапурское гуано. Фактически Бараху как живой щит используют, чтобы снизить градус гнева болельщиков.
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FrEeMaN88
Макконехи чтоли
+1
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А.Э.РАСИМ
Ответ cdnb256ywh
Аймара забыл)
А Гаиска Мендьета?
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Dr.Hapot
Рубэныч был хорош в свое время
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гилберт
Ответ deimon7.7
Барахла, Айяла, Албельда, Висенте, Канисарес…аж олдскулы свело)
Вот чуть раньше у Летучих была бомбическая команда при Купере. А это уже ребята Бенитеса.
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Rezuan Bidzhiev
Ответ deimon7.7
Барахла, Айяла, Албельда, Висенте, Канисарес…аж олдскулы свело)
А я относительно ньюфаг и для меня это Вилья, Сильва, Мата…
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гилберт
Чумовой игрок! Суперзвезда!!! С интересом посмотрим какой из Рубена тренер.
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Виталий Мучаев
Ответ deimon7.7
Барахла, Айяла, Албельда, Висенте, Канисарес…аж олдскулы свело)
А ещё Кили Гонсалес со своей колотушкой
+1
0
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Сергей Галынский
Жаль Валенсию
Такой клуб был
Надеюсь, все них будет хорошо
+1
0
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H&#8242;n&#8242;H
Ответ Arthurino
С нынешним владельцем самодуром и его дочерью сложно сказать, что хоть кто-то добьется успеха в Валенсии. Жаль видеть так значимый клуб из детства в таком плачевном состоянии
Да к сожалению любимая команда детства находится в плачевном состоянии, из-за торгашей владельцев
+3
-1
+2
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Beloded2007
Ответ deimon7.7
Барахла, Айяла, Албельда, Висенте, Канисарес…аж олдскулы свело)
Мендьета
+9
0
+9
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Сергей Орлов
Какая команда была: Бараха, Альбельда, Мендьета, Клаудио Лопес, Кили Гонсалес, Аймар, Карбони, Англома, Канисарес.. Ух!
+10
0
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Gravdaar Iyaad
Ответ Valentin Grabenovsky
охренеть, ему уже 47!
Прикинь да, люди взрослеют
+1
-2
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cdnb256ywh
Ответ deimon7.7
Барахла, Айяла, Албельда, Висенте, Канисарес…аж олдскулы свело)
Аймара забыл)
+9
0
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cdnb256ywh
Вот это легендища!
Но насколько это поможет исходя из такого общественного кипиша с Лимом, вопрос…
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Gravdaar Iyaad
Калтуззо оставил руины после себя
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Arthurino
Ответ H&#8242;n&#8242;H
Надеюсь будет настолько же хорошим тренером, как был игроком
С нынешним владельцем самодуром и его дочерью сложно сказать, что хоть кто-то добьется успеха в Валенсии. Жаль видеть так значимый клуб из детства в таком плачевном состоянии
+5
-1
+4
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