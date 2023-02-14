Экс-хавбек «Валенсии» Бараха возглавил команду. Клуб идет 18-м в Ла Лиге
Рубен Бараха возглавил «Валенсию».
Испанский клуб объявил о назначении 47-летнего специалиста на пост главного тренера. Срок действия контракта не уточняется.
Бараха выступал за валенсийцев на позиции полузащитника с 2000 по 2010 год. В качестве игрока он завоевал с клубом два чемпионства, а также выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок Европы, Кубок Испании и вышел в финал Лиги чемпионов.
До назначения в «Валенсию» он тренировал «Эльче», «Райо Вальекано», «Спортинг» Хихон, «Тенерифе» и «Сарагосу».
После 21 проведенного матча Ла Лиги «Валенсия» занимает 18-е место в турнирной таблице. На ее счету 20 очков.
Изображение: https://www.valenciacf.com/
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