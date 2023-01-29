Денис Казанский: «Челси» благодаря Абрамовичу стал клубом совсем другого калибра. Его от Боули отличает любовь к футболу»

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович Sports.ru Денис Казанский Тодд Боули Футбол

Денис Казанский оценил, как поменялось восприятие «Челси» при Романе Абрамовиче.

– Стал ли «Челси» за время Абрамовича лучшим клубом в Англии? Кажется, если смотреть со всех фронтов, то это действительно так.

– В какой-то период времени – да, стоило рассуждать, что «Челси» – главный клуб. Я бы не говорил «лучший», потому что здесь важна совокупность не только текущих результатов, но и исторических объемов. С этой точки зрения до прихода Абрамовича «Челси» был большим клубом, но в когорту топ-клубов не входил. 

Стал ли «Челси» суперклубом в Англии? Думаю, нет, но стал действительно топовой командой, с которой все считаются. Поэтому настолько драматичен стал кризис этого клуба. Если бы это казалось «Вест Хэма», «Эвертона» – ну, окей.

«Челси» – совсем другой калибр благодаря Роману Аркадьевичу. Его вовлечение в дело, его любовь к футболу – то, что отличает его от Боули. Порядок ощущений, уровня восприятия [«Челси» при Абрамовиче] сильно изменился, – сказал комментатор в беседе с автором Sports.ru Кириллом Бельским.

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19 комментариев

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Алексей Супонинский
Ответ Burel
Согласен, что челси - это не топклуб, а лишь мешок без истории, поднявшийся благодаря ворованным у русского народа деньгам
Фанатам этого клуба всё равно , на какие их подняли со дна
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Burel
Ответ Born is the King
Челси Моуринью как раз таки всех рвал. Именно Челси Моуринью вывел АПЛ на другой уровень. Именно Челси Моуринью ставил рекорд за рекордом. Челси Моуринью вошёл в европейский футбол, как гром в отличии от Сити или ПСЖ. На тот момент это была самая грозная команда мира, которая изменила тенденцию в футболе Особенно смешно читать про Ливер, который 1 вменяемый сезон при Клопе провёл, остальное время это унижения от Реала или 9-10 место в АПЛ или 2-7 от Виллы
и это кто-то плюсует ? "один вменяемый сезон при Клоппе" 😱
У Ливерпуля минимум 4 суперсезона было при нём, и почти каждый лучше, чем любой сезон толмача в челси
0
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-3
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Burel
Согласен, что челси - это не топклуб, а лишь мешок без истории, поднявшийся благодаря ворованным у русского народа деньгам
+2
-3
-1
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Адепт Суперлиги
Боэли - это позор для всего спортивного менеджера! Подобных уникумов нужно на пушечный выстрел не подпускать к европейскому футболу!
+2
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Nils Michael
Ответ инок
Согласен с Денисом. Боули за полгода развалил топ-клуб, который Абрамович создавал на протяжении 15 лет.
А болелы все видят и чувствуют. Не зря кричалки в пользу Романа были
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Антонио Мартынов
Ответ Денис Давыдов
Суперклуб это Ман сити и Ливерпуль до этого сезона. Клубы которые всех стабильно рвали. У Челси не было такого, чтобы клуб несколько лет подряд выглядел настолько доминирующим
Челси при Моуре был без вариантов номер 1. Они побеждали без особых усилий, на классе.
+4
-1
+3
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Eden Hazard
Ответ Денис Давыдов
Суперклуб это Ман сити и Ливерпуль до этого сезона. Клубы которые всех стабильно рвали. У Челси не было такого, чтобы клуб несколько лет подряд выглядел настолько доминирующим
Ты с 2017 футбол смотришь?
+10
-1
+9
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Антонио Мартынов
Что-то он понабуровил...большой клуб, топ клуб, супер клуб...кто ж тогда супер клуб и чем большой клуб отличается от топ клуба?)
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Eden Hazard
Не стал суперелубом? То есть всех внутренних трофеев, еврочашек, мало? В прошлом сезоне считали, Челси самый успешный в плане трофеев клуб АПЛ в 21ом веке. Но Денису этого мало чтоб считаться супер клубом. То ли дело Ливерпуль, ждавший 30 лет чемпионств, да?)
+6
-2
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hollower
Ответ инок
Согласен с Денисом. Боули за полгода развалил топ-клуб, который Абрамович создавал на протяжении 15 лет.
Где Казанский говорит, что Боэли развалил Челси? Иногда лучше прочитать текст, прежде чем бред писать в комментариях.
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Born is the King
Ответ Денис Давыдов
Суперклуб это Ман сити и Ливерпуль до этого сезона. Клубы которые всех стабильно рвали. У Челси не было такого, чтобы клуб несколько лет подряд выглядел настолько доминирующим
Челси Моуринью как раз таки всех рвал. Именно Челси Моуринью вывел АПЛ на другой уровень. Именно Челси Моуринью ставил рекорд за рекордом. Челси Моуринью вошёл в европейский футбол, как гром в отличии от Сити или ПСЖ. На тот момент это была самая грозная команда мира, которая изменила тенденцию в футболе

Особенно смешно читать про Ливер, который 1 вменяемый сезон при Клопе провёл, остальное время это унижения от Реала или 9-10 место в АПЛ или 2-7 от Виллы
+28
-11
+17
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Денис Давыдов
Ответ Фут.Боль
Как это не стал суперклубом в Англии при Абрамовиче?
Комментарий скрыт
+2
-17
-15
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damondiamond
Найс, Абрамович воровал бабки и финансировал Челси, но отличает его любовь к футболу
+2
-3
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Тренерские конспекты Бормана
Настоящий "патриот": заработал в России, потратил в Лондоне.
А мог оставить о себе добрую память, вложив эти миллиарды в детский спорт...
+1
-2
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Shuller18
Ответ инок
Согласен с Денисом. Боули за полгода развалил топ-клуб, который Абрамович создавал на протяжении 15 лет.
Раньше говорили, что без денег Абрамовича Челси превратится в Борнмут. Ну вот сейчас денег много вкладывают, и чего?) Только ли в них было дело?
+6
-1
+5
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инок
Согласен с Денисом. Боули за полгода развалил топ-клуб, который Абрамович создавал на протяжении 15 лет.
+2
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Cygel
Боулинг еще тот клоун, раздул трансферный рынок, творит дичь, интересно когда ему надоест играть в игрушку(футбол)
0
-2
-2
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Фут.Боль
Как это не стал суперклубом в Англии при Абрамовиче?
+23
0
+23
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QWertY
Дайте Боэли и Гарри Поттеру время и они выиграют вам Лигу Конференций в следующем сезоне
+5
-5
0
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