Денис Казанский: «Челси» благодаря Абрамовичу стал клубом совсем другого калибра. Его от Боули отличает любовь к футболу»

оценил, как поменялось восприятие «Челси» при .

– Стал ли « » за время Абрамовича лучшим клубом в Англии? Кажется, если смотреть со всех фронтов, то это действительно так.

– В какой-то период времени – да, стоило рассуждать, что «Челси» – главный клуб. Я бы не говорил «лучший», потому что здесь важна совокупность не только текущих результатов, но и исторических объемов. С этой точки зрения до прихода Абрамовича «Челси» был большим клубом, но в когорту топ-клубов не входил.

Стал ли «Челси» суперклубом в Англии? Думаю, нет, но стал действительно топовой командой, с которой все считаются. Поэтому настолько драматичен стал кризис этого клуба. Если бы это казалось «Вест Хэма», «Эвертона» – ну, окей.

«Челси» – совсем другой калибр благодаря Роману Аркадьевичу. Его вовлечение в дело, его любовь к футболу – то, что отличает его от . Порядок ощущений, уровня восприятия [«Челси» при Абрамовиче] сильно изменился, – сказал комментатор в беседе с автором Кириллом Бельским.