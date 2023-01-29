Денис Казанский: «Челси» благодаря Абрамовичу стал клубом совсем другого калибра. Его от Боули отличает любовь к футболу»
Денис Казанский оценил, как поменялось восприятие «Челси» при Романе Абрамовиче.
– Стал ли «Челси» за время Абрамовича лучшим клубом в Англии? Кажется, если смотреть со всех фронтов, то это действительно так.
– В какой-то период времени – да, стоило рассуждать, что «Челси» – главный клуб. Я бы не говорил «лучший», потому что здесь важна совокупность не только текущих результатов, но и исторических объемов. С этой точки зрения до прихода Абрамовича «Челси» был большим клубом, но в когорту топ-клубов не входил.
Стал ли «Челси» суперклубом в Англии? Думаю, нет, но стал действительно топовой командой, с которой все считаются. Поэтому настолько драматичен стал кризис этого клуба. Если бы это казалось «Вест Хэма», «Эвертона» – ну, окей.
«Челси» – совсем другой калибр благодаря Роману Аркадьевичу. Его вовлечение в дело, его любовь к футболу – то, что отличает его от Боули. Порядок ощущений, уровня восприятия [«Челси» при Абрамовиче] сильно изменился, – сказал комментатор в беседе с автором Sports.ru Кириллом Бельским.
У Ливерпуля минимум 4 суперсезона было при нём, и почти каждый лучше, чем любой сезон толмача в челси
Особенно смешно читать про Ливер, который 1 вменяемый сезон при Клопе провёл, остальное время это унижения от Реала или 9-10 место в АПЛ или 2-7 от Виллы
А мог оставить о себе добрую память, вложив эти миллиарды в детский спорт...