Жота возобновил тренировки с «Ливерпулем». Португалец не играл с октября из-за травмы

Теги Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия Юрген Клопп травмы Диогу Жота Футбол

Диогу Жота вернулся к тренировкам с «Ливерпулем».

Юрген Клопп подтвердил, что 26-летний футболист может попасть в заявку на матч 23-го тура АПЛ против «Эвертона», который состоится 13 февраля.

«Жота тренируется без ограничений в течение нескольких дней, так что еще через три дня он вполне может быть в числе претендентов [на место в составе]», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

Португальский хавбек получил повреждение икроножной мышцы в октябре 2022 года. Из-за травмы Жота пропустил ЧМ-2022 в Катаре.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kop Huk
Ответ Vadiay
Тьяго вылетел, а это - плохая новость...
Пропустил этот момент, когда он успел сломаться?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Колгашкин
Ответ Vadiay
Тьяго вылетел, а это - плохая новость...
Конечно плохая, полузащиты и так нет, и ещë вылетел основной распасовщик.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vadiay
Ответ Иван Колгашкин
Отличная новость
Тьяго вылетел, а это - плохая новость...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ashan Sorokin
Хорошая новость Салах на лавку
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Ответ Heisenberg
Кто-то играет в АПЛ, а кто-то в пустыне.
Кто-то получает 200 млн в год в 38 лет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Real Madrid l
Ответ Великий Алонсо
Кто это? Просто любой португальский футболист теряется на фоне Великого Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру.
Тот, который бутсы чистил великому Рону
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Heisenberg
Ответ Великий Алонсо
Кто это? Просто любой португальский футболист теряется на фоне Великого Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру.
Кто-то играет в АПЛ, а кто-то в пустыне.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Кто это? Просто любой португальский футболист теряется на фоне Великого Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Р.
Надеюсь вернет команде голы.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Колгашкин
Отличная новость
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий