Жота возобновил тренировки с «Ливерпулем». Португалец не играл с октября из-за травмы
Диогу Жота вернулся к тренировкам с «Ливерпулем».
Юрген Клопп подтвердил, что 26-летний футболист может попасть в заявку на матч 23-го тура АПЛ против «Эвертона», который состоится 13 февраля.
«Жота тренируется без ограничений в течение нескольких дней, так что еще через три дня он вполне может быть в числе претендентов [на место в составе]», – заявил главный тренер «Ливерпуля».
Португальский хавбек получил повреждение икроножной мышцы в октябре 2022 года. Из-за травмы Жота пропустил ЧМ-2022 в Катаре.
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