Жота возобновил тренировки с «Ливерпулем». Португалец не играл с октября из-за травмы

вернулся к тренировкам с « ».

подтвердил, что 26-летний футболист может попасть в заявку на матч 23-го тура против « », который состоится 13 февраля.

«Жота тренируется без ограничений в течение нескольких дней, так что еще через три дня он вполне может быть в числе претендентов [на место в составе]», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

Португальский хавбек получил повреждение икроножной мышцы в октябре 2022 года. Из-за травмы Жота пропустил ЧМ-2022 в Катаре.

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