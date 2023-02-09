Аррибас забил за «Реал» через 28 секунд после выхода на замену – он самый молодой автор гола «Мадрида» на клубном ЧМ

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Хавбек «Реала» Серхио Аррибас забил гол через 28 секунд после выхода на замену.

В полуфинале клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли» (4:1) полузащитник заменил Винисиуса Жуниора на 8-й добавленной минуте и забил гол. Аррибас забил самый быстрый гол после выхода на замену на КЧМ с 2010 года.

Также в 21 год и 131 день Аррибас стал самым молодым игроком, забивавшим за «Реал» на клубном чемпионате мира.

В финале КЧМ «Реал» сыграет против «Аль-Хилаля». Матч пройдет в субботу, 11 февраля.

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3 комментария

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dr. cage
Ответ Fan of Sport
Огромная ошибка Реала, про которую говорят и сами болельщики Реала, так это то, что они не используют молодых игроков из Кастильи, минимум 1 из 10 проявит себя.
Место Аррибаса в составе 1-й команды занимает Азар..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fan of Sport
Огромная ошибка Реала, про которую говорят и сами болельщики Реала, так это то, что они не используют молодых игроков из Кастильи, минимум 1 из 10 проявит себя.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадрид наказывает!
Косплей Мариано в класико, когда Зидан выпустил того чисто поржать, а он взял и забил в первой же атаке))
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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