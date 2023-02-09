Аррибас забил за «Реал» через 28 секунд после выхода на замену – он самый молодой автор гола «Мадрида» на клубном ЧМ

Хавбек «Реала» забил гол через 28 секунд после выхода на замену.

В полуфинале клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли» (4:1) полузащитник заменил Винисиуса Жуниора на 8-й добавленной минуте и забил гол. Аррибас забил самый быстрый гол после выхода на замену на КЧМ с 2010 года.

Также в 21 год и 131 день Аррибас стал самым молодым игроком, забивавшим за «Реал» на клубном чемпионате мира.

В финале КЧМ « » сыграет против «Аль-Хилаля». Матч пройдет в субботу, 11 февраля.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!