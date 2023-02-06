Пиоли о Леау вне старта «Милана»: «Ему нужно работать, чтобы быть более активным по ходу матча. У Рафаэла огромный потенциал»

высказался об отсутствии в стартовом составе «Милана».

В последних двух матчах вингер выходил на замену в начале вторых таймов, в том числе в игре с «Интером» (0:1) в Серии А.

«У Леау огромный потенциал. Я выпустил двух форвардов, они располагались близко друг к другу для того, чтобы доставить обороне «Интера» больше проблем, но у нас мало что получалось. Леау нужно работать, чтобы быть более активным по ходу матча.

Не жалею [что оставил Леау в запасе], ведь я руководствовался тем, что видел на протяжении всей недели. В этом матче, учитывая состояние команды, я сделал верный выбор в плане перестановок», – сказал главный тренер « ».