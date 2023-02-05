Вратарь «Сочи» Адамов о Бердыеве: «Открытый человек. Его закрытость – это миф. Очень много общаемся на теории»

Вратарь « » высказался о главном тренере .

«Было приятно познакомиться с Бердыевым. Помню, смотрел матчи «Рубина» в Лиге чемпионов, особенно запомнился матч против «Интера», когда удалили Балотелли. Интересно перенять опыт, учиться чему-то новому.

Сейчас поработали с Бердыевым около месяца, оказалось, что он открытый человек. Очень много общаемся на теории. Думаю, закрытость Бердыева – это миф», – сказал Адамов.