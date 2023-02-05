Вратарь «Сочи» Адамов о Бердыеве: «Открытый человек. Его закрытость – это миф. Очень много общаемся на теории»
Вратарь «Сочи» Денис Адамов высказался о главном тренере Курбане Бердыеве.
«Было приятно познакомиться с Бердыевым. Помню, смотрел матчи «Рубина» в Лиге чемпионов, особенно запомнился матч против «Интера», когда удалили Балотелли. Интересно перенять опыт, учиться чему-то новому.
Сейчас поработали с Бердыевым около месяца, оказалось, что он открытый человек. Очень много общаемся на теории. Думаю, закрытость Бердыева – это миф», – сказал Адамов.
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