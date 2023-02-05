«Барселона» хочет подписать правого защитника Уэсли летом. «Фламенго» зимой требовал 1,5+15 млн евро за аренду с выкупом
«Барселона» сохраняет интерес к 19-летнему защитнику «Фламенго» Уэсли.
По данным Diario Sport, каталонцы считают его приоритетным вариантом на правый фланг обороны и летом попытаются приобрести.
В январе «Фламенго» потребовал 1,5 млн евро за аренду Уэсли и настаивал на обязательном выкупе за 15 млн евро, «блауграна» не сумела убедить бразильский клуб снизить сумму.
«Барса» на 18 секунд опоздала с трансфером нового защитника. И винит в этом глюк компьютера 😐
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