«Лейпциг» не проигрывает 18 матчей – 14 побед и 4 ничьих с сентября. После ухода Тедеско уступили лишь дважды
«РБ Лейпциг» продлил серию без поражений до 18 матчей.
Команда Марко Розе сыграла вничью с «Кельном» (0:0) в 19-м туре Бундеслиги.
В последний раз «Лейпциг» проигрывал 17 сентября – гладбахской «Боруссии» в чемпионате Германии (0:3). С тех пор у него 14 побед и 4 ничьих.
Всего после увольнения Доменико Тедеско, состоявшегося 7 сентября, «Лейпциг» проиграл 2 раза.
Далее команда сыграет с «Унионом» в Бундеслиге. Матч состоится 11 февраля.
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