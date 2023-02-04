«Лейпциг» не проигрывает 18 матчей – 14 побед и 4 ничьих с сентября. После ухода Тедеско уступили лишь дважды

Теги бундеслига Германия Марко Розе РБ Лейпциг Доменико Тедеско Футбол

«РБ Лейпциг» продлил серию без поражений до 18 матчей.

Команда Марко Розе сыграла вничью с «Кельном» (0:0) в 19-м туре Бундеслиги.

В последний раз «Лейпциг» проигрывал 17 сентября – гладбахской «Боруссии» в чемпионате Германии (0:3). С тех пор у него 14 побед и 4 ничьих.

Всего после увольнения Доменико Тедеско, состоявшегося 7 сентября, «Лейпциг» проиграл 2 раза.

Далее команда сыграет с «Унионом» в Бундеслиге. Матч состоится 11 февраля.

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4 комментария

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Кирилл Голивец
Ответ simplehumble
Хорошая работа от Марко. Состав позволяет добывать хорошие результаты. Именно с составом у марко были проблемы в Дортмунде. Почти в каждом матче отсутствовали два или более игрока. Рад за него
Розе кстати родился в Лейпциге. Прикольный факт для "пластикового" клуба.
+1
0
+1
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simplehumble
Хорошая работа от Марко. Состав позволяет добывать хорошие результаты. Именно с составом у марко были проблемы в Дортмунде. Почти в каждом матче отсутствовали два или более игрока. Рад за него
+3
0
+3
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Cruel Snake
Сейчас Тедеско идёт в сборную Бельгии... Значит после него там будут потрясающие результаты
+7
0
+7
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Давид Agabekyan
Розе топ. Спас команду после Тедеско. А Тедеско спас после Марша
+3
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