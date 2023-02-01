«Лейпциг» не проигрывает 17 матчей – 14 побед и 3 ничьих. После ухода Тедеско уступили лишь дважды
«Лейпциг» продлил серию без поражений до 17 матчей.
Команда Марко Розе обыграла «Хоффенхайм» (3:1) в 1/8 финала Кубка Германии.
В последний раз «Ред Булл» уступал 17 сентября – гладбахской «Боруссии» в Бундеслиге (0:3). С тех пор у него 14 побед и 3 ничьих.
Всего после увольнения Доменико Тедеско, состоявшегося 7 сентября, «Лейпциг» проиграл 2 раза.
Далее команда сыграет с «Кельном» в чемпионате Германии – это случится 4 февраля.
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