«Лейпциг» не проигрывает 17 матчей – 14 побед и 3 ничьих. После ухода Тедеско уступили лишь дважды

«Лейпциг» продлил серию без поражений до 17 матчей.

Команда Марко Розе обыграла « » (3:1) в 1/8 финала Кубка Германии.

В последний раз «Ред Булл» уступал 17 сентября – гладбахской «Боруссии» в Бундеслиге (0:3). С тех пор у него 14 побед и 3 ничьих.

Всего после увольнения , состоявшегося 7 сентября, « » проиграл 2 раза.

Далее команда сыграет с «Кельном» в чемпионате Германии – это случится 4 февраля.