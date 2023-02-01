«Лейпциг» не проигрывает 17 матчей – 14 побед и 3 ничьих. После ухода Тедеско уступили лишь дважды

Теги бундеслига Германия Кубок Германии Марко Розе Хоффенхайм РБ Лейпциг Доменико Тедеско Футбол

«Лейпциг» продлил серию без поражений до 17 матчей.

Команда Марко Розе обыграла «Хоффенхайм» (3:1) в 1/8 финала Кубка Германии.

В последний раз «Ред Булл» уступал 17 сентября – гладбахской «Боруссии» в Бундеслиге (0:3). С тех пор у него 14 побед и 3 ничьих.

Всего после увольнения Доменико Тедеско, состоявшегося 7 сентября, «Лейпциг» проиграл 2 раза.

Далее команда сыграет с «Кельном» в чемпионате Германии – это случится 4 февраля.

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3 комментария

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nobrainnopain
За бельгийцев, не чокаясь
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ТрактоПоктер
Ответ fellx
Антиэффект Тодеско
На антибагаже Тедеско )
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fellx
Антиэффект Тодеско
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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