Орлов о 40 млн за Малкома: «Сколько стоит «Джоконда»? Никто не знает. Бразилец – лучший игрок «Зенита» и, возможно, всей РПЛ»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Малком Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов поделился мнением о выступлениях Малкома за «Зенит».

– Малком и «ПСЖ» – насколько все было близко?

– Да мне кажется, близко там не было ничего. Думаю, парижане прощупывали почву, проявляли некий интерес к Малкому с перспективой на лето. Как-то так. До конкретики, как я понимаю, дело не дошло. Теперь уже окно в Европе закрылось, обсуждать смысла нет. В любом случае «Зениту» приятно, что такой клуб обратил внимание на его футболиста.

– «Зенит» в свое время заплатил за Малкома 40 миллионов. Думаете, «ПСЖ» мог бы выложить за него примерно такую же сумму?

– Сложно сказать. Но такие деньги у «ПСЖ» есть (смеется). Все в принципе реально. Паредес же где-то за 40 миллионов и переходил во французский клуб из «Зенита».

– Просто бытует мнение, что 40 миллионов, потраченные на Малкома, не отбились.

– Тут как на это посмотреть. Сколько стоит картина «Джоконда» (картина Леонардо да Винчи, также называемая «Мона Лиза» – прим. Sports.ru)? Никто не знает. Как оценить вклад Малкома в чемпионства «Зенита»? Бразилец – ключевой игрок, делает разницу, приносит победы питерцам. Я никогда не слышал от руководителей клуба, что Малком не отрабатывает тех денег, которые в него вложены, что он их не отбил. Нет, нет.

Вот к аргентинцам, если помните, возникали определенные вопросы. К Дриусси, Краневиттеру и так далее. Сейчас Малком – лучший игрок «Зенита» и, возможно, всей РПЛ.

– В чемпионате России он, бесспорно, хорош. Но как быть с Лигой чемпионов? Его статистика там не впечатляет: девять матчей и всего одна результативная передача.

– Это верно. Но дело было не только в Малкоме, а во всей команде. Белые пятна в составе... Имелись проблемы в каждой линии. Не стоит валить все на Малкома.

Я бы не утверждал однозначно, что он не отбил 40 миллионов. Мастерство у него есть, это факт очевидный. Есть еще и имиджевый момент. А как сосчитать, какой авторитет Малком придал «Зениту» в глазах болельщиков? А он вообще-то любимец публики. Это деньгами не измерить.

Все надо учитывать вкупе. Возможно, благодаря южноамериканцу, например, растет, прогрессирует Мостовой. Важный момент, согласитесь. Бразилец уже сработал в плюс на репутацию «Зенита», – сказал журналист.

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13 комментариев

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Ковид 07.10.52
Чего они там в Питере нюхают...один с Дембеле сравнивает. другой - с произведением искусств.....Совсем на народных деньгах голову потеряли...
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Константин Эсперов
И всей Азии
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Noken
Ответ Hunteralex
Джоко на стоит столько, сколько за неё готовы заплатить. Так и с Малкомом
Ты у нас эксперт и в искусстве и в фудболе
+1
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Slavnov
джаконда усатая
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Michael Boldyrev
Не фига себе у деда загадки! Кто же знает сколько стоит 39-летний футболист из г.Эйбар, закончивший карьеру в низших лигах Испании!

https://www.transfermarkt.co.za/jon-conde/profil/spieler/167118
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Burel
его разве не под Лигу Чемпионов покупали ?
+3
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инок
Стал бы Зенит чемпионом без Малкома. Думаю, что да.
+2
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Winterburn
Когда нетравмирован, то стоит.
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Константин Анчуков
сравнение от бога😅🤦🏻‍♂️
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Best game on Earth
Оценочная стоимость Джоконды - от 0,8 до 2,5 млрд. долларов, средняя оценка около 1 млрд. А дадут может и больше верхней границы, но кто ж её продаст. Вряд ли потенциальный влкад Малкома в денежные потоки любого клуба больше 40 млн. По мне, так это потолок.
+1
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Sevuska
« Джоконда « это Месси ,
А таких как Малколм в мире тысячи .
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Михаил Савченко
Дед в целом нормально ответил, если прочитать абзац полностью
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Hunteralex
Джоко на стоит столько, сколько за неё готовы заплатить. Так и с Малкомом
+7
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