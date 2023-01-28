Хавбек «Урала» Сиссе об РПЛ: «С бельгийской лигой не только идет на равных, но и превосходит ее»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Бельгия Урал Ибраима Сиссе 1994 Футбол

Хавбек «Урала» Ибраима Сиссе высказался об уровне Мир РПЛ.

«По сравнению с Англией – да, это более низкий уровень, но это нормально, так как АПЛ – лучшая лига в мире.

Но с бельгийским чемпионатом российская лига не только идет на равных, но и практически превосходит его», — сказал Сиссе.

РПЛ – 80-я в рейтинге лиг от IFFHS в 2022-м, ниже Украины, Беларуси и Замбии. Чемпионат Бразилии – 1-й, АПЛ – 2-я, Ла Лига -3-я

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19 комментариев

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ss_podonok
Ответ Олег М
В топ-7 мне кажется мы должны быть точно.
ты серьёзно сейчас? это не сарказм?
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Роман Олегов
Ответ stee
смеешься над практически самым авторитетным мнением из возможных? тут действующий футболист, пол жизни играл в Бельгии и 2 года в Англии. Кому, как не ему, можно сравнивать??? сейчас то, понятно, что уровень просел. но год назад вполне себе были в топ-7 УЕФА. 3 года назад в топ-6. Футбол в стране однозначно всегда будет на уровне, хотя бы потому, что очень многие его любят.
Не сказал бы, что очень многие у нас любят футбол.. В процентном соотношении, даже сказал бы, что меньшинство.
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Okaka
Ответ Олег М
В топ-7 мне кажется мы должны быть точно.
После Португалии? ахахах, Нидерланды выше, Бельгия тоже
+1
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+1
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Okaka
Ответ yrok77
Зенит оба матча провалил
у них 1 очко было в группе, у Брюгге 8
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Okaka
Ответ Fg Gf
щас бы одному матчу судить, мозгов много не надо для этого
Зенит тогда набрал 1 очко в группе, а Брюгге 8, Лацио 10, Дортмунд 13. Плюс Брюгге в меньшинстве в последнем туре сыграл вничью с Лацио, имея отличный момент в конце игры, когда де Кетеларе попал в каркас, они тогда чуть не вышли в 1/8, что сделали в этом сезоне
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Okaka
мы помним Брюгге
+1
0
+1
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yrok77
Ответ Fg Gf
щас бы одному матчу судить, мозгов много не надо для этого
Зенит оба матча провалил
+2
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+2
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Fg Gf
Ответ Wiley Fox
Зенит в Брюгге все показал
щас бы одному матчу судить, мозгов много не надо для этого
+2
-7
-5
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Wiley Fox
Зенит в Брюгге все показал
+5
-3
+2
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Vitto
Ответ stee
тоже болел за Брюгге и Андерлехт, но так сравнивать некорректно. тут же речь о соревновательности лиг, сложности игры в них, тут не сравнивают отдельные команды по 2 матчам в истории. юзеры, которые пишут про Бельгию и Нидерланды, видимо никогда не смотрели их чемпы, потому что после топ-клубов там сразу идёт пропасть в классе и финансах. а в рос-гос-ужасе всё-таки большинство середняков представляют угрозу.
Между Зенитом и Химками меньше разница? А как там Тамбов?
+1
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stee
Ответ Vitto
Брюгге изнасиловал гегемона, ранее Андерлехт прошел его же.
тоже болел за Брюгге и Андерлехт, но так сравнивать некорректно. тут же речь о соревновательности лиг, сложности игры в них, тут не сравнивают отдельные команды по 2 матчам в истории. юзеры, которые пишут про Бельгию и Нидерланды, видимо никогда не смотрели их чемпы, потому что после топ-клубов там сразу идёт пропасть в классе и финансах. а в рос-гос-ужасе всё-таки большинство середняков представляют угрозу.
+2
-1
+1
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stee
Ответ HoratioH
хапххахахахахахахахахха
смеешься над практически самым авторитетным мнением из возможных? тут действующий футболист, пол жизни играл в Бельгии и 2 года в Англии. Кому, как не ему, можно сравнивать???
сейчас то, понятно, что уровень просел. но год назад вполне себе были в топ-7 УЕФА. 3 года назад в топ-6. Футбол в стране однозначно всегда будет на уровне, хотя бы потому, что очень многие его любят.
+3
-1
+2
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dimkamelok
Ответ LLiriKK
Так и есть: чуть повыше Бельгии, где-то наравне с Турцией, значительно отставая от Португалии и Нидерландов. Если и дальше всё будет идти так, как идёт, то конкурировать начнём уже с чемпионатами Румынии, Польши и Болгарии.
Бельгия на две головы выше Турции
0
-2
-2
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Vitto
Ответ LLiriKK
Так и есть: чуть повыше Бельгии, где-то наравне с Турцией, значительно отставая от Португалии и Нидерландов. Если и дальше всё будет идти так, как идёт, то конкурировать начнём уже с чемпионатами Румынии, Польши и Болгарии.
Брюгге изнасиловал гегемона, ранее Андерлехт прошел его же.
+1
-2
-1
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LLiriKK
Так и есть: чуть повыше Бельгии, где-то наравне с Турцией, значительно отставая от Португалии и Нидерландов. Если и дальше всё будет идти так, как идёт, то конкурировать начнём уже с чемпионатами Румынии, Польши и Болгарии.
+2
-4
-2
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Истинный зенитовец
Ответ Valentin Grabenovsky
Определенно, если не выше
В топ-4!
Ари же говорил вчера😁
+1
-2
-1
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Valentin Grabenovsky
Ответ Олег М
В топ-7 мне кажется мы должны быть точно.
Определенно, если не выше
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HoratioH
хапххахахахахахахахахха
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег М
В топ-7 мне кажется мы должны быть точно.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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