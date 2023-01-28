Хавбек «Урала» Сиссе об РПЛ: «С бельгийской лигой не только идет на равных, но и превосходит ее»
Хавбек «Урала» Ибраима Сиссе высказался об уровне Мир РПЛ.
«По сравнению с Англией – да, это более низкий уровень, но это нормально, так как АПЛ – лучшая лига в мире.
Но с бельгийским чемпионатом российская лига не только идет на равных, но и практически превосходит его», — сказал Сиссе.
РПЛ – 80-я в рейтинге лиг от IFFHS в 2022-м, ниже Украины, Беларуси и Замбии. Чемпионат Бразилии – 1-й, АПЛ – 2-я, Ла Лига -3-я
сейчас то, понятно, что уровень просел. но год назад вполне себе были в топ-7 УЕФА. 3 года назад в топ-6. Футбол в стране однозначно всегда будет на уровне, хотя бы потому, что очень многие его любят.
Ари же говорил вчера😁