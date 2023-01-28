Хавбек «Урала» Сиссе об РПЛ: «С бельгийской лигой не только идет на равных, но и превосходит ее»

Хавбек « » высказался об уровне Мир РПЛ.

«По сравнению с Англией – да, это более низкий уровень, но это нормально, так как АПЛ – лучшая лига в мире.

Но с бельгийским чемпионатом российская лига не только идет на равных, но и практически превосходит его», — сказал Сиссе.

РПЛ – 80-я в рейтинге лиг от IFFHS в 2022-м, ниже Украины, Беларуси и Замбии. Чемпионат Бразилии – 1-й, АПЛ – 2-я, Ла Лига -3-я