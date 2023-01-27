Товарищеские матчи. ЦСКА против «Партизана», гол Мелешина принес «Спартаку» победу над «Ботевом»
Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи во время зимней паузы.
Товарищеские матчи
Дубай, ОАЭ
«Спартак» Россия – «Ботев» Болгария – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Мелешин (67).
«Спартак» (1-й тайм): Шитов, Хлусевич, Чернов, Джикия, Классен, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Бальде.
«Спартак» (2-й тайм): Максименко, Денисов, Маслов, Дуарте, Рыбус, Литвинов (Зорин), Пруцев, Зобнин (Пяткин), Соболев, Мелешин, Николсон.
Белек, Турция
ЦСКА Россия – «Партизан» Сербия – 0:0 (первый тайм)
ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Мойзес, Дивеев, Роша, Глебов, Мендес, Кучаев, Обляков, Медина, Чалов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Руслану еще расти и расти, у него с передачами беда, сегодня с Ботевым привозил, и до этого были в официальных матчах. Тот-же Маслов куда надежнее. Павел этот сезон хорошо проводит.
Радует, что Литвинова наигрывают в опорке. Верю, что это его позиция на годы вперёд. Но есть риск, что Дуарте не сможет сходу адаптироваться к уровню РПЛ, а Маслов не сможет не косячить. Т.е. на первых порах возможны провалы в центре обороны от перемещения Литвинова.
С учётом появления Тавареша, надо, на усмотрение тренера, или Рыбуса продавать, или Классена в аренду отдать до конца года уже сейчас. Незачем до лета тянуть.