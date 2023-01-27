Товарищеские матчи. ЦСКА против «Партизана», гол Мелешина принес «Спартаку» победу над «Ботевом»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Болгария высшая лига Сербия товарищеские матчи (клубы) результаты Футбол

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи во время зимней паузы.

Товарищеские матчи

Дубай, ОАЭ

«Спартак» Россия – «Ботев» Болгария – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мелешин (67).

«Спартак» (1-й тайм): Шитов, Хлусевич, Чернов, Джикия, Классен, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Бальде.

«Спартак» (2-й тайм): Максименко, Денисов, Маслов, Дуарте, Рыбус, Литвинов (Зорин), Пруцев, Зобнин (Пяткин), Соболев, Мелешин, Николсон.

Белек, Турция

ЦСКА Россия – «Партизан» Сербия – 0:0 (первый тайм)

ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Мойзес, Дивеев, Роша, Глебов, Мендес, Кучаев, Обляков, Медина, Чалов.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

46 комментариев

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Viktor Prise
Ответ пиня
Спартак-чмо!В очередной раз обгадился со своими фанатами(Би-2,Ефремов,Назаров...)
Чмо, такие как ты! Пися! 😄
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Kas.Spartak
Ответ Spartakus1984
Они отдыхали три недели поддерживая форму дома,за это время физика и не могла никуда улетучитсья сильно.Ну да и чуть нагрузок им сейчас дали.
На первом сборе нагрузки не соизмеримы с теми заданиями, которые даются игрокам в отпуск. Почитай свежее интервью Абаскаля, если мне не веришь.
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Честный контроль
Удивительно третий матч самого титулованного клуба России и впервые второй тайм на Okko sport трансляция не отключилась. Армейцы пока 3-2-5 играют чтоль. Или 4-3-3 не пойму
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Viktor Prise
Ответ Евгений Громов 22
Наконец то международный матч , могли бы и показать
Я на YouTube смотрел, там вроде как у winline свой канал. Вообщем, с победой, Спартаковцы! 🔴⚪⚽👍
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пиня
Ответ Владимир Молявин
Классный гол Мелёшина!!! Всех с победой!!!
Спартак-чмо!В очередной раз обгадился со своими фанатами(Би-2,Ефремов,Назаров...)
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Честный контроль
Ответ Евгений Громов 22
Наконец то международный матч , могли бы и показать
И показывают на Okko
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Евгений Громов 22
Наконец то международный матч , могли бы и показать
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А.Э.РАСИМ
Ответ Dinamik1
Говорили что на болгар давят.Оказывается одни играют с нашими другие нет.
Оказывается надо просто владеть информацией.
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Михаил Солдатенков
Мелёшин - молодчик! Приятно следить за его прогрессом. Надеюсь, во второй части сезона покажет себя с лучшей стороны.
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Spartakus1984
Ответ Kit Belleu
Маслов не тянет.
Команда это не 11 игроков а больше,нужна и качственная скамейка,так,что Маслов в Спартаке не лишний о при этом ему еще етсь куда прогрессировать.
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Dan Kennedy
Ответ DoDidDone
Соболев-Мелешин-Николсон - огонь связка )) Радует, что Литвинова наигрывают в опорке. Верю, что это его позиция на годы вперёд. Но есть риск, что Дуарте не сможет сходу адаптироваться к уровню РПЛ, а Маслов не сможет не косячить. Т.е. на первых порах возможны провалы в центре обороны от перемещения Литвинова. С учётом появления Тавареша, надо, на усмотрение тренера, или Рыбуса продавать, или Классена в аренду отдать до конца года уже сейчас. Незачем до лета тянуть.
В Литвинова ты веришь, а в Маслова нет - забавно.

Руслану еще расти и расти, у него с передачами беда, сегодня с Ботевым привозил, и до этого были в официальных матчах. Тот-же Маслов куда надежнее. Павел этот сезон хорошо проводит.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ DoDidDone
Соболев-Мелешин-Николсон - огонь связка )) Радует, что Литвинова наигрывают в опорке. Верю, что это его позиция на годы вперёд. Но есть риск, что Дуарте не сможет сходу адаптироваться к уровню РПЛ, а Маслов не сможет не косячить. Т.е. на первых порах возможны провалы в центре обороны от перемещения Литвинова. С учётом появления Тавареша, надо, на усмотрение тренера, или Рыбуса продавать, или Классена в аренду отдать до конца года уже сейчас. Незачем до лета тянуть.
Очень грустная перспектива.
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Kit Belleu
Ответ леша коваленко
Чернов и Рыбус слабоватые. У Мелешина есть чутье на голевые моменты, да и удар поставлен.
Нормальные игроки.
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Kit Belleu
Ответ </c/>
игры пока нет, но оценивать сборную солянки после 2-х недель тренировок бессмысленно...Дуарте заиграет я думаю, достаточно спокойно играет позиционно, хоть болгары и не показатель...можно будет делать выводы от части не раньше турнира на втором сборе...
Правильно,ведь игроки только познакомились на сборе.
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Kit Belleu
Ответ DoDidDone
Соболев-Мелешин-Николсон - огонь связка )) Радует, что Литвинова наигрывают в опорке. Верю, что это его позиция на годы вперёд. Но есть риск, что Дуарте не сможет сходу адаптироваться к уровню РПЛ, а Маслов не сможет не косячить. Т.е. на первых порах возможны провалы в центре обороны от перемещения Литвинова. С учётом появления Тавареша, надо, на усмотрение тренера, или Рыбуса продавать, или Классена в аренду отдать до конца года уже сейчас. Незачем до лета тянуть.
Маслов не тянет.
+1
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Valentin Kompaneytsev
Нападение Спартака довольно высокие футболисты. Мелешин 188 см. - думал он ниже.
+1
-2
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Игорь
Ответ Fidelitas et virtus
Дуарде уже играет)
Хорошо себя показал!! Думающий защитник!! С мячом работает нормально!!!))
+8
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DoDidDone
Соболев-Мелешин-Николсон - огонь связка ))
Радует, что Литвинова наигрывают в опорке. Верю, что это его позиция на годы вперёд. Но есть риск, что Дуарте не сможет сходу адаптироваться к уровню РПЛ, а Маслов не сможет не косячить. Т.е. на первых порах возможны провалы в центре обороны от перемещения Литвинова.
С учётом появления Тавареша, надо, на усмотрение тренера, или Рыбуса продавать, или Классена в аренду отдать до конца года уже сейчас. Незачем до лета тянуть.
+1
-2
-1
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Valentin Kompaneytsev
Ответ древний
За исключением одного момента, очень даже неплохо, а учитывая усталость и,то , что с листа, то.... хорошо.
Спасибо за информацию.
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Egorushka56
Ответ леша коваленко
Чернов и Рыбус слабоватые. У Мелешина есть чутье на голевые моменты, да и удар поставлен.
Про Чернова и Рыбуся уже давно не новость. Поэтому и взяли Дуаэрте с Таварешом. Один будет пылить в центре с Джикией, второй закроет правую бровку. А слева лучше наигрывать Классена, пожалуй..
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Spartakus1984
Ответ Михаил Каплин
На первый взгляд средненько.
Собственно как и все.Это нормально для товарянков.
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древний
Ответ Valentin Kompaneytsev
Дуарте вышел во втором. Не видел его в игре.
За исключением одного момента, очень даже неплохо, а учитывая усталость и,то , что с листа, то.... хорошо.
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Spartakus1984
Ответ Kas.Spartak
Под нагрузками, поэтому пока и игры не видно
Они отдыхали три недели поддерживая форму дома,за это время физика и не могла никуда улетучитсья сильно.Ну да и чуть нагрузок им сейчас дали.
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Spartakus1984
Ответ Сергей
Гдееееее показывали?
Наверное в ютубе,как и прошлый матч.
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-1
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Сергей
Гдееееее показывали?
0
-1
-1
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