Саутгейт о вылете с ЧМ-2022: «Игроки Англии знали, покидая поле, что могли и должны были обыгрывать Францию»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Франции по футболу ЧМ-2022 Футбол

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о поражении от Франции на ЧМ-2022.

Его команда уступила в четвертьфинале со счетом 1:2. Харри Кейн не реализовал пенальти на 84-й минуте.

«Я все еще задаюсь вопросом, верили ли футболисты в нашу победу перед матчем.

Но они знали, покидая поле, что этот матч они могли и должны были выиграть», – сказал Саутгейт в интервью ITV.

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
Магваер, Хендерсон и Рашфор сделали все чтобы вылететь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
В теории могли, но точно не должны были. На заказ обыграть Францию невозможно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sarumian
...они могли и должны были выиграть...
Так чего не выиграли ?
Тренер ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aseke
Ага, если бы не ты. С таким составом не грохнуть хромую Францию... Сака, Рэшфорд, Беллингем. Всего-то надо было вселить в них уверенность.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bodros
Ответ BVB09
У Бельгии поколение было единственным топовым за все время. Да они профукали свое счастье, да они профукали свое поколение. А что насчёт англии - у них всегда будет топовый состав, ибо игроки апл это позволяют
Английские брёвна очень сильно переоценены, топ они только на фоне их ценников внутри АПЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Ринкевич
Ответ BVB09
У Бельгии поколение было единственным топовым за все время. Да они профукали свое счастье, да они профукали свое поколение. А что насчёт англии - у них всегда будет топовый состав, ибо игроки апл это позволяют
У Бельгии и до этого поколения были хорошие времена! Если не ошибаюсь, они когда то придумали новую тактику и, использовав ее, разрывали другие сборные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Qqq
Ответ Пирс Морган
По игре не скажешь
почему? англичане больше владели мячом, пасовали, ударяли по воротам, подавали угловых. и острее атаковали (перевес 2.36-1.08 по xG)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Верховный Лорд
Ответ BVB09
У Бельгии поколение было единственным топовым за все время. Да они профукали свое счастье, да они профукали свое поколение. А что насчёт англии - у них всегда будет топовый состав, ибо игроки апл это позволяют
Всегда будет топовый состав и, видимо, всегда будет какой нибудь бездарный тренер
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рома Голованов
Ответ BVB09
У Бельгии поколение было единственным топовым за все время. Да они профукали свое счастье, да они профукали свое поколение. А что насчёт англии - у них всегда будет топовый состав, ибо игроки апл это позволяют
У Англии всегда какие нибудь проблемы с одной из линий. То у них в защите нету топовых игроков, то в полузащите их нет. Но здесь скорее проблема обширности национальностей в Великобритании. Было бы круто, если бы была чисто сборная Великобритании.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
Ответ RembaXXX
Глупости, Аргентина даже в 10ку сильнейших команд не входила и не входит. Матч с арабами тому подтверждение. Если бы так судили другую команду, то и Австралия могла бы выиграть турнир.
Аргентина бы вынесла и изнасиловала бы английских лузеров бегунков и дровосеков
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RembaXXX
Ответ Arthur Jacob
Сильнейшая команда в итоге стала чемпионом
Глупости, Аргентина даже в 10ку сильнейших команд не входила и не входит. Матч с арабами тому подтверждение. Если бы так судили другую команду, то и Австралия могла бы выиграть турнир.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
Ответ RembaXXX
Англия с Францией были сильнейшими командами турнира. Англия действительно могла ту игру выиграть, играли хорошо, наверное, не повезло.
Сильнейшая команда в итоге стала чемпионом
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
По игре не скажешь
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BVB09
Ответ 6rpvsqvwtj
Будет повторение сборной Бельгии с физруками . Уже пора идти отдыхать Гаррет. Можешь возглавить Тоттенхэм ,как раз нейдете друг друга
У Бельгии поколение было единственным топовым за все время. Да они профукали свое счастье, да они профукали свое поколение. А что насчёт англии - у них всегда будет топовый состав, ибо игроки апл это позволяют
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RembaXXX
Англия с Францией были сильнейшими командами турнира. Англия действительно могла ту игру выиграть, играли хорошо, наверное, не повезло.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
А могли ведь закрыть тренера перед игрой в раздевалке. Может тогда бы и обыграли.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
Ответ Sevuska
Саку жалко , он точно этого поражения не заслуживал , и был одним из лучших на поле .
Букайо С*ка
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Саку жалко , он точно этого поражения не заслуживал , и был одним из лучших на поле .
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
6rpvsqvwtj
Будет повторение сборной Бельгии с физруками . Уже пора идти отдыхать Гаррет. Можешь возглавить Тоттенхэм ,как раз нейдете друг друга
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий