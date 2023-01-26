Саутгейт о вылете с ЧМ-2022: «Игроки Англии знали, покидая поле, что могли и должны были обыгрывать Францию»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о поражении от на .

Его команда уступила в четвертьфинале со счетом 1:2. Харри Кейн не реализовал пенальти на 84-й минуте.

«Я все еще задаюсь вопросом, верили ли футболисты в нашу победу перед матчем.

Но они знали, покидая поле, что этот матч они могли и должны были выиграть», – сказал Саутгейт в интервью ITV.