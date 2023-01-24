El Confidencial заявила, что «Барса» в нарушение правил тендера выбрала подрядчика для обновления «Камп Ноу». Клуб опроверг обвинения

«Барселону» обвинили в нарушении правил тендера на обновление «Камп Ноу».

Ранее подрядчиком для реконструкции стадиона «блауграны» была выбрана турецкая компания Limak Marash, среди прочего построившая новую арену хоккейного клуба «Авангард» в Омске на 12 тысяч зрителей.

Газета El Confidencial опубликовала материал, в котором утверждается, что Limak Marash не соответствует требованиям, предъявлявшимся компаниям для участия в тендере. Эти требования устанавливало предыдущее руководство «Барселоны» во главе с .

По условиям, установленным к претендентам на реконструкцию «Spotify Камп Ноу», компании должны доказать, что строили стадионы на 40 тысяч мест или более в последние 10 лет. Кроме того, от претендентов требовалось доказать, что они в последние 10 лет завершили минимум 2 проекта в Испании с бюджетом более 150 млн евро.

Limak Marash не соответствует ни одному из этих требований, но нынешний президент «Барселоны» все равно выбрал турецкую компанию.

« » выпустила официальное заявление об этих претензиях. Во-первых, клуб заявил, что с 1 сентября 2022 года к компаниям, желавшим реконструировать «Камп Ноу», не предъявлялись требования об опыте постройки стадионов на 40 тысяч мест, а также требование о двух проектах в .

Во-вторых, «Барса» заявила, что Лапорта не отдал контракт Limak Marash в обход условий тендера, так как они изменились в 2022-м. В-третьих, также по причине смены условий тендера клуб опровергает, что Limak Marash не мог участвовать в нем.

В заключение «Барселона» отметила, что назначение турецкой компании подрядчиком никак не помешает клубу получить лицензию на строительство от городского совета Барселоны, хотя так утверждала El Confidencial.