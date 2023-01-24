El Confidencial заявила, что «Барса» в нарушение правил тендера выбрала подрядчика для обновления «Камп Ноу». Клуб опроверг обвинения
«Барселону» обвинили в нарушении правил тендера на обновление «Камп Ноу».
Ранее подрядчиком для реконструкции стадиона «блауграны» была выбрана турецкая компания Limak Marash, среди прочего построившая новую арену хоккейного клуба «Авангард» в Омске на 12 тысяч зрителей.
Газета El Confidencial опубликовала материал, в котором утверждается, что Limak Marash не соответствует требованиям, предъявлявшимся компаниям для участия в тендере. Эти требования устанавливало предыдущее руководство «Барселоны» во главе с Жозепом Бартомеу.
По условиям, установленным к претендентам на реконструкцию «Spotify Камп Ноу», компании должны доказать, что строили стадионы на 40 тысяч мест или более в последние 10 лет. Кроме того, от претендентов требовалось доказать, что они в последние 10 лет завершили минимум 2 проекта в Испании с бюджетом более 150 млн евро.
Limak Marash не соответствует ни одному из этих требований, но нынешний президент «Барселоны» Жоан Лапорта все равно выбрал турецкую компанию.
«Барселона» выпустила официальное заявление об этих претензиях. Во-первых, клуб заявил, что с 1 сентября 2022 года к компаниям, желавшим реконструировать «Камп Ноу», не предъявлялись требования об опыте постройки стадионов на 40 тысяч мест, а также требование о двух проектах в Испании.
Во-вторых, «Барса» заявила, что Лапорта не отдал контракт Limak Marash в обход условий тендера, так как они изменились в 2022-м. В-третьих, также по причине смены условий тендера клуб опровергает, что Limak Marash не мог участвовать в нем.
В заключение «Барселона» отметила, что назначение турецкой компании подрядчиком никак не помешает клубу получить лицензию на строительство от городского совета Барселоны, хотя так утверждала El Confidencial.
действительно
строительная компания тут нужна только для выполнения работ по проекту заказчика.(с)
вот оно что, никогда бы не подумал.
выбранная по итогу компания оказалась единственной,(с)
пруфы, пожалуйста, что она была единственной. можно на испанском, я переведу
что, в принципе, из первого комментария читалось
ты, конечно, можешь отдать реконструкцию стотысячника дяде Пете, но, если он всю жизнь строил только дачные сортиры, результат, скорее всего, выйдет не очень
так что это определенно желание отдать работу определенным компаниям - тем, кому под силу осуществить данный объем в нужные сроки за нужные деньги. тем, кто это уже делал
Ювентус получил по ушам, теперь Барселона .
Посмотрим, что будет дальше.
классика
Компания, которая будет работать в Соединенных Штатах , станет тринадцатым региональным спонсором и поддержит, среди прочего, возвращение североамериканского туриста на «Камп Ноу». Фактически, в рамках соглашения «Travel + Leisure GO планирует предложить своим подписчикам подробный маршрут до Барселоны», — говорится в заявлении «Барсы».
Фиона Даунинг, глава отдела по работе с партнерами в Travel + Leisure GO, была рада «помочь болельщикам «Барселоны» мечтать, планировать и бронировать поездки на 2023 год, будь то местное пребывание в Соединенных Штатах или поездка на дальние расстояния в Барселону, чтобы смотреть матч в прямом эфире».
Со своей стороны, из «Барсы» Хули Гуйу, вице-президент по маркетингу, подчеркнул, что «с этим соглашением мы продолжаем сближаться с нашими американскими болельщиками и укреплять наш бренд на этой территории через ведущий контент-портал в туристическом секторе Америки»