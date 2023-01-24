El Confidencial заявила, что «Барса» в нарушение правил тендера выбрала подрядчика для обновления «Камп Ноу». Клуб опроверг обвинения

Теги Барселона Ла Лига бизнес происшествия Жоан Лапорта Камп Ноу Жозеп Бартомеу стадионы Футбол

«Барселону» обвинили в нарушении правил тендера на обновление «Камп Ноу».

Ранее подрядчиком для реконструкции стадиона «блауграны» была выбрана турецкая компания Limak Marash, среди прочего построившая новую арену хоккейного клуба «Авангард» в Омске на 12 тысяч зрителей.

Газета El Confidencial опубликовала материал, в котором утверждается, что Limak Marash не соответствует требованиям, предъявлявшимся компаниям для участия в тендере. Эти требования устанавливало предыдущее руководство «Барселоны» во главе с  Жозепом Бартомеу.

По условиям, установленным к претендентам на реконструкцию «Spotify Камп Ноу», компании должны доказать, что строили стадионы на 40 тысяч мест или более в последние 10 лет. Кроме того, от претендентов требовалось доказать, что они в последние 10 лет завершили минимум 2 проекта в Испании с бюджетом более 150 млн евро.

Limak Marash не соответствует ни одному из этих требований, но нынешний президент «Барселоны» Жоан Лапорта все равно выбрал турецкую компанию.

«Барселона» выпустила официальное заявление об этих претензиях. Во-первых, клуб заявил, что с 1 сентября 2022 года к компаниям, желавшим реконструировать «Камп Ноу», не предъявлялись требования об опыте постройки стадионов на 40 тысяч мест, а также требование о двух проектах в Испании.

Во-вторых, «Барса» заявила, что Лапорта не отдал контракт Limak Marash в обход условий тендера, так как они изменились в 2022-м. В-третьих, также по причине смены условий тендера клуб опровергает, что Limak Marash не мог участвовать в нем.

В заключение «Барселона» отметила, что назначение турецкой компании подрядчиком никак не помешает клубу получить лицензию на строительство от городского совета Барселоны, хотя так утверждала El Confidencial.

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20 комментариев

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Egobrain junior
Ответ Sundance Neeskens
лол при чем тут вообще "опыт выполнения аналогичных работ"? строительная компания тут нужна только для выполнения работ по проекту заказчика. и условных "дядя Петя" не подпустят к таким работам. и выбранная по итогу компания оказалась единственной, которая согласилась "осуществить данный объем в нужные сроки за нужные деньги", да еще и с возможным штрафом за просроченные сроки. что из себя представляет Limak можешь сам загуглить.
лол при чем тут вообще "опыт выполнения аналогичных работ"?(с)
действительно

строительная компания тут нужна только для выполнения работ по проекту заказчика.(с)
вот оно что, никогда бы не подумал.

выбранная по итогу компания оказалась единственной,(с)
пруфы, пожалуйста, что она была единственной. можно на испанском, я переведу
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Egobrain junior
Ответ WESTERN-
Лично нет. Но работаю в структуре которая все покупает через тендеры
то есть твое понимание вопроса примерно на уровне нуля

что, в принципе, из первого комментария читалось
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WESTERN-
Ответ Egobrain junior
ты, видимо, никогда закупками не занимался
Лично нет. Но работаю в структуре которая все покупает через тендеры
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Sundance Neeskens
Ответ Egobrain junior
нет, это называется "опыт выполнения аналогичных работ" ты, конечно, можешь отдать реконструкцию стотысячника дяде Пете, но, если он всю жизнь строил только дачные сортиры, результат, скорее всего, выйдет не очень так что это определенно желание отдать работу определенным компаниям - тем, кому под силу осуществить данный объем в нужные сроки за нужные деньги. тем, кто это уже делал
лол при чем тут вообще "опыт выполнения аналогичных работ"? строительная компания тут нужна только для выполнения работ по проекту заказчика. и условных "дядя Петя" не подпустят к таким работам. и выбранная по итогу компания оказалась единственной, которая согласилась "осуществить данный объем в нужные сроки за нужные деньги", да еще и с возможным штрафом за просроченные сроки. что из себя представляет Limak можешь сам загуглить.
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Egobrain junior
Ответ Sundance Neeskens
Что значит "подогнали под нового игрока"? Отказ от непонятных ограничений предыдущего руководства называется "подгоном"? Что за требования были "опыт постройки стадионов на 40 тысяч мест и два выполненных проекта в Испании"? Это больше похоже на желание отдать работу определенным компаниям.
нет, это называется "опыт выполнения аналогичных работ"
ты, конечно, можешь отдать реконструкцию стотысячника дяде Пете, но, если он всю жизнь строил только дачные сортиры, результат, скорее всего, выйдет не очень

так что это определенно желание отдать работу определенным компаниям - тем, кому под силу осуществить данный объем в нужные сроки за нужные деньги. тем, кто это уже делал
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Sundance Neeskens
Ответ Egobrain junior
я тебе скажу, что, если были соответствующие условиям компании, но условия подогнали под нового игрока и его выбрали, это нормальное основание для проверки на лоббирование
Что значит "подогнали под нового игрока"? Отказ от непонятных ограничений предыдущего руководства называется "подгоном"? Что за требования были "опыт постройки стадионов на 40 тысяч мест и два выполненных проекта в Испании"? Это больше похоже на желание отдать работу определенным компаниям.
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А.Э.РАСИМ
Война против Суперлиги.

Ювентус получил по ушам, теперь Барселона .
Посмотрим, что будет дальше.
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Egobrain junior
Ответ Sundance Neeskens
У газетёнки просто оказалась инфа ну руках и они даже не удосужились проверить не изменилось ли что-то в тендере за это время. Не удивлюсь, кстати, если окажется, что им передали эти данные кто-то из испанских компаний, которые тоже претендовали на проведение работ.
я тебе скажу, что, если были соответствующие условиям компании, но условия подогнали под нового игрока и его выбрали, это нормальное основание для проверки на лоббирование
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Egobrain junior
Ответ WESTERN-
Барса нарушила условия которая же сама поставила при старом директоре..... более нелепее обвинения не видел. Я бы понял если бы обходили какие то законны
ты, видимо, никогда закупками не занимался
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Egobrain junior
он не работает у нас уже две недели
классика
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MESSIya
«Барселона» добавляет нового регионального спонсора. Клуб LaLiga объявил о заключении соглашения с Travel + Leisure GO, клубом путешествий по подписке, который выходит на рынок Северной Америки в качестве коммерческого партнера . Экономические детали и продолжительность контракта неизвестны.

Компания, которая будет работать в Соединенных Штатах , станет тринадцатым региональным спонсором и поддержит, среди прочего, возвращение североамериканского туриста на «Камп Ноу». Фактически, в рамках соглашения «Travel + Leisure GO планирует предложить своим подписчикам подробный маршрут до Барселоны», — говорится в заявлении «Барсы».

Фиона Даунинг, глава отдела по работе с партнерами в Travel + Leisure GO, была рада «помочь болельщикам «Барселоны» мечтать, планировать и бронировать поездки на 2023 год, будь то местное пребывание в Соединенных Штатах или поездка на дальние расстояния в Барселону, чтобы смотреть матч в прямом эфире».

Со своей стороны, из «Барсы» Хули Гуйу, вице-президент по маркетингу, подчеркнул, что «с этим соглашением мы продолжаем сближаться с нашими американскими болельщиками и укреплять наш бренд на этой территории через ведущий контент-портал в туристическом секторе Америки»
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Стаут
Ответ WESTERN-
Барса нарушила условия которая же сама поставила при старом директоре..... более нелепее обвинения не видел. Я бы понял если бы обходили какие то законны
О, местные кулес ещё и в курсе как работают тендерные торги в Испании. Не устаю поражаться этим гениям.
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Sundance Neeskens
Ответ WESTERN-
Барса нарушила условия которая же сама поставила при старом директоре..... более нелепее обвинения не видел. Я бы понял если бы обходили какие то законны
У газетёнки просто оказалась инфа ну руках и они даже не удосужились проверить не изменилось ли что-то в тендере за это время. Не удивлюсь, кстати, если окажется, что им передали эти данные кто-то из испанских компаний, которые тоже претендовали на проведение работ.
+10
-3
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Blaumerc
Сейчас за Ювентус, Барселона и Мадридом будут под микроскопом наблюдать из за Суперлиги. Ювентусу уже нанесли урон, следующие Реал и Барса. Будут до каждой мелочи докапываться. Самым не уязвимым из этих троих пока что кажется Реал, более финансово стабилен. Но уверен, доберутся и до них.
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Burel
перес натравливает своих цепных псов
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-6
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Okaka
Свои Ротенберги?
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Arkadios Avgitidis
Ответ Apol
Бчк скоро банкротом будет, зачем им стадион? Будут на поле Ла Масии играть
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MajestySport
Опять Ювентусу отдуваться
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WESTERN-
Барса нарушила условия которая же сама поставила при старом директоре..... более нелепее обвинения не видел. Я бы понял если бы обходили какие то законны
+24
-7
+17
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Apol
Бчк скоро банкротом будет, зачем им стадион? Будут на поле Ла Масии играть
+4
-11
-7
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Мадрид наказывает!
Комментарий удален
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psixyec
Предлагаю отправить БЧК в сегунду, а унитаз Арену вернуть Айнтрахту как настоящему хозяину.
+4
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