Турецкая компания, построившая арену «Авангарда», выбрана подрядчиком обновления стадиона «Барселоны»

Теги Авангард Барселона Ла Лига Камп Ноу КХЛ G-Drive Арена Хоккей

Турецкая компания получила контракт на проект обновления стадиона «Барселоны».

На заседании совета директоров каталонского клуба было утверждено, что компания Limak Marash выбрана подрядчиком реконструкции стадиона «Spotify Камп Ноу».

Ожидается, что работы на объекте начнутся в июне следующего года и продлятся до 2026 года.

«Барселона» выплатит 900 миллионов евро за реконструкцию стадиона.

В 2022 году компания Limak Marash завершила строительство новой арены хоккейного клуба «Авангард» в Омске на 12 тысяч зрителей.

10 комментариев

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Ыжык
Ответ Okaka
а что за компания строила в Омске арену ранее?)
Типа Австрийская AMR, детище абромовича.
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Ыжык
Им тогда и Крылова нужно подписывать.
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Wiley Fox
А потом за год достроит собор Сограда Фамилия, многовековой развод и распил бабла
0
-1
-1
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Ap6y3
В Омске тоже было своего рода обновление арены 😀
+2
0
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Okaka
а что за компания строила в Омске арену ранее?)
+1
0
+1
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SCHOKKKK
В проект стадиона войдёт загс с ресторанчиками?😂
0
-3
-3
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Габорик
Потом внезапно станет G-Drive Camp Nou :)
+6
-1
+5
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Игорь Климов
Ответ ljolik888
Компанию не знаю , но главное это начало реконструкции . Барселона достойна лучшего стадиона в мире - плюс расширение позволит ещё большому количеству болельщиков посещать топ матчи команды .
Эта компания построила в Омске суперсовременную арену, она на данное время лучшая в России!
+7
-2
+5
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Игорь Климов
Отличный выбор!
0
-1
-1
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ljolik888
Компанию не знаю , но главное это начало реконструкции . Барселона достойна лучшего стадиона в мире - плюс расширение позволит ещё большому количеству болельщиков посещать топ матчи команды .
+10
-2
+8
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