Турецкая компания, построившая арену «Авангарда», выбрана подрядчиком обновления стадиона «Барселоны»
Турецкая компания получила контракт на проект обновления стадиона «Барселоны».
На заседании совета директоров каталонского клуба было утверждено, что компания Limak Marash выбрана подрядчиком реконструкции стадиона «Spotify Камп Ноу».
Ожидается, что работы на объекте начнутся в июне следующего года и продлятся до 2026 года.
«Барселона» выплатит 900 миллионов евро за реконструкцию стадиона.
В 2022 году компания Limak Marash завершила строительство новой арены хоккейного клуба «Авангард» в Омске на 12 тысяч зрителей.
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