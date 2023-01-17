Турецкая компания, построившая арену «Авангарда», выбрана подрядчиком обновления стадиона «Барселоны»

Турецкая компания получила контракт на проект обновления стадиона .

На заседании совета директоров каталонского клуба было утверждено, что компания Limak Marash выбрана подрядчиком реконструкции стадиона «Spotify Камп Ноу».

Ожидается, что работы на объекте начнутся в июне следующего года и продлятся до 2026 года.

«Барселона» выплатит 900 миллионов евро за реконструкцию стадиона.

В 2022 году компания Limak Marash завершила строительство новой арены хоккейного клуба « » в Омске на 12 тысяч зрителей.