В Венгрии пожизненно отстранили футболиста, который навел игрушечный пистолет на лайнсмена.

Во время матча резервных команд третьего дивизиона игрок направил на помощника судьи предмет, похожий на оружие. В отношении игрока, державшего пистолет, возбуждено уголовное дело, а Венгерская футбольная ассоциация уже отреагировала на этот случай.

В дисциплинарном решении, опубликованном 15 ноября, говорится, что Кристьян Тот получил пожизненный запрет любой деятельности, связанной с футболом.

«Я хотел бы пояснить, что я пошутил, я не собирался никого задевать, я не хотел никому причинить вред! Я взял пистолет у сына одного из футболистов, это был просто пластмассовый игрушечный пистолет, ничего особенного.

В тот момент мне и в голову не пришло, каковы могут быть последствия моей безрассудной глупости, о чем я пожалел в тот же день. Мне очень жаль, это было глупо – создавать проблемы для других, себя и спорта», – сказал футболист местной газете.