Ролан Гусев: «Не стал бы говорить, что отказ от легионеров станет благом для нашего футбола. Неправильно вариться в собственном соку»
Ролан Гусев считает, что российскому футболу не нужно отказываться от легионеров.
– Если представить, что легионеры команд РПЛ не вернутся из отпусков, это откроет для молодежи дополнительную возможность? Или ограничит развитие, потому что не за кем будет тянуться?
– У молодых и сейчас есть возможности. Надо цепляться, пытаться, авансом отвоевывать место.
А так представьте, что освободилось сразу пять-шесть легионерских мест и их заполнили молодыми россиянами.
Сомневаюсь, что в таких условиях случится качественный рост. Обновление команды постепенный процесс, молодым свойственна нестабильность, им надо у кого-то учиться, на кого-то равняться.
Конечно, чем сильнее иностранцы, тем лучше. Вспомните, как молодежь ЦСКА училась у Вагнера, Карвальо, Жо. Даже мы, будучи старше, кое-что перенимали.
С толковыми иностранцами преображается вся командная игра. Нынешним тоже есть что подсмотреть у Медины или Карраскаля, так что не стал бы говорить, что отказ от легионеров станет благом для нашего футбола.
– Пока для России закрыт выход на международную арену, может, стоит пожертвовать чужими и готовить к тем временам, когда двери откроются, только своих?
– Вариться в собственном соку неправильно.
В России есть качественные игроки, но таких, кто выше среднего европейского уровня, очень мало. А без них прогресс представить сложно, – сказал главный тренер молодежной команды ЦСКА.
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