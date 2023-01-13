Ролан Гусев: «Не стал бы говорить, что отказ от легионеров станет благом для нашего футбола. Неправильно вариться в собственном соку»

считает, что российскому футболу не нужно отказываться от легионеров.

– Если представить, что легионеры команд не вернутся из отпусков, это откроет для молодежи дополнительную возможность? Или ограничит развитие, потому что не за кем будет тянуться?

– У молодых и сейчас есть возможности. Надо цепляться, пытаться, авансом отвоевывать место.

А так представьте, что освободилось сразу пять-шесть легионерских мест и их заполнили молодыми россиянами.

Сомневаюсь, что в таких условиях случится качественный рост. Обновление команды постепенный процесс, молодым свойственна нестабильность, им надо у кого-то учиться, на кого-то равняться.

Конечно, чем сильнее иностранцы, тем лучше. Вспомните, как молодежь ЦСКА училась у Вагнера, Карвальо, Жо. Даже мы, будучи старше, кое-что перенимали.

С толковыми иностранцами преображается вся командная игра. Нынешним тоже есть что подсмотреть у или , так что не стал бы говорить, что отказ от легионеров станет благом для нашего футбола.

– Пока для России закрыт выход на международную арену, может, стоит пожертвовать чужими и готовить к тем временам, когда двери откроются, только своих?

– Вариться в собственном соку неправильно.

В России есть качественные игроки, но таких, кто выше среднего европейского уровня, очень мало. А без них прогресс представить сложно, – сказал главный тренер молодежной команды .