Ролан Гусев: «Не стал бы говорить, что отказ от легионеров станет благом для нашего футбола. Неправильно вариться в собственном соку»

Теги ЦСКА Ролан Гусев премьер-лига Россия Сборная России по футболу лимит на легионеров Хорхе Карраскаль Матч ТВ Хесус Медина Футбол

Ролан Гусев считает, что российскому футболу не нужно отказываться от легионеров.

– Если представить, что легионеры команд РПЛ не вернутся из отпусков, это откроет для молодежи дополнительную возможность? Или ограничит развитие, потому что не за кем будет тянуться?

– У молодых и сейчас есть возможности. Надо цепляться, пытаться, авансом отвоевывать место.

А так представьте, что освободилось сразу пять-шесть легионерских мест и их заполнили молодыми россиянами.

Сомневаюсь, что в таких условиях случится качественный рост. Обновление команды постепенный процесс, молодым свойственна нестабильность, им надо у кого-то учиться, на кого-то равняться.

Конечно, чем сильнее иностранцы, тем лучше. Вспомните, как молодежь ЦСКА училась у Вагнера, Карвальо, Жо. Даже мы, будучи старше, кое-что перенимали.

С толковыми иностранцами преображается вся командная игра. Нынешним тоже есть что подсмотреть у Медины или Карраскаля, так что не стал бы говорить, что отказ от легионеров станет благом для нашего футбола.

– Пока для России закрыт выход на международную арену, может, стоит пожертвовать чужими и готовить к тем временам, когда двери откроются, только своих?

– Вариться в собственном соку неправильно.

В России есть качественные игроки, но таких, кто выше среднего европейского уровня, очень мало. А без них прогресс представить сложно, – сказал главный тренер молодежной команды ЦСКА.

4 комментария

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Владислав Бондарчук
Ответ Сергей Бобрик
Адекватнейший ответ человека, который как раз не выдержал конкуренции в свое время.
Он заложник позиционной схемы, классический пп, но выходя на замену погоды не портил, тем не менее в 5-3-2 он уступал в обороне, ему надо было уходить если он хотел играть, в теже крылья, представляю фланги каряка - гусев… но Ролан выбрал победы и вероятнее деньги…
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Bartez1986
Здравая мысль
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БолельщикСоСтажем
Динамо тебя воспитало и сделало футболистом, а ты… Ролан-Ролан(
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Сергей Бобрик
Адекватнейший ответ человека, который как раз не выдержал конкуренции в свое время.
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