Жеребьевка клубного ЧМ. «Реал» сыграет с «Сиэтлом», «Аль‑Ахли» или «Окленд Сити» в полуфинале

Состоялась жеребьевка чемпионата мира среди клубов 2023 года.

В турнире примут участие 7 клубов: «Реал» ( ), « » (Бразилия), «Аль‑Хилаль» (Саудовская Аравия), «Аль‑ » (Египет), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Сиэтл Саундерс» (США) и «Видад» (Марокко).

В первом раунде, который состоится 1 февраля, «Аль‑Ахли» сыграет с «Окленд Сити». Победитель этого матча выйдет в следующий раунд, где 4 февраля встретится с «Сиэтл Саундерс». В этот же день «Видад» сыграет с «Аль‑Хилалем».

Победители матчей выйдут в полуфинал. Лучшая команда из матча « » – «Аль‑Ахли»/«Окленд Сити» сыграет с « » 8 февраля, а 7 февраля «Фламенго» встретится с победителем пары «Видад» – «Аль‑Хилаль».

11 февраля пройдут финал и матч за третье место.

Действующий победителем турнира является «Челси».