Жеребьевка клубного ЧМ. «Реал» сыграет с «Сиэтлом», «Аль‑Ахли» или «Окленд Сити» в полуфинале

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Состоялась жеребьевка чемпионата мира среди клубов 2023 года.

В турнире примут участие 7 клубов: «Реал» (Испания), «Фламенго» (Бразилия), «Аль‑Хилаль» (Саудовская Аравия), «Аль‑Ахли» (Египет), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Сиэтл Саундерс» (США) и «Видад» (Марокко).

В первом раунде, который состоится 1 февраля, «Аль‑Ахли» сыграет с «Окленд Сити». Победитель этого матча выйдет в следующий раунд, где 4 февраля встретится с «Сиэтл Саундерс». В этот же день «Видад» сыграет с «Аль‑Хилалем».

Победители матчей выйдут в полуфинал. Лучшая команда из матча «Сиэтл Саундерс» – «Аль‑Ахли»/«Окленд Сити» сыграет с «Реалом» 8 февраля, а 7 февраля «Фламенго» встретится с победителем пары «Видад» – «Аль‑Хилаль».

11 февраля пройдут финал и матч за третье место.

Действующий победителем турнира является «Челси».

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15 комментариев

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Экспертное мнение
Американский клуб, что-то новенькое, всегда мексы были же
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ARCAN
Это получается Саундерс взяли ЛЧ КОНКАКАФ? Только что узнал))
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Berekella 999
Ответ Berekella 999
Во первых мусорный турнир, кстати а где латинские команды?
Ссори, не увидел Фламенго, единственная команда которая даст бой судейскому реалу
0
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-3
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Berekella 999
Ответ Милан_2037
Реал выиграет этот КЧМ, без вариантов ...
Судьи помогут, да и соперники........
+1
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Berekella 999
Во первых мусорный турнир, кстати а где латинские команды?
+1
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-1
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Милан_2037
Ответ GuruFutbola
Судя по количеству негров и нулю испанцев, проект франко должен представлять африканскую ассоциацию)
🤭😄
0
-1
-1
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Милан_2037
Реал выиграет этот КЧМ, без вариантов ...
+1
-3
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гилберт
Берегись Шона Кемпа!
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гилберт
Реал может сыграть со всеми троими сразу.
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&_Bishep_&
Ответ Marat Sultanov
А чё ждать то, трофей спокойно возьмёт Реал. Последняя осечка европейского клуба была у Челси, больше 10 лет назад
По моему где то до середины 1990-ых южноамериканцы имели перевес.
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corazón blanco
Ответ Marat Sultanov
А чё ждать то, трофей спокойно возьмёт Реал. Последняя осечка европейского клуба была у Челси, больше 10 лет назад
У Мадрида сейчас большие проблемы с составом. Да, до финала ещё почти месяц, возможно все восстановятся, кроме Васкеса, но легко точно не будет.
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-2
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Marat Sultanov
Ответ alexsem69
Ждём )
А чё ждать то, трофей спокойно возьмёт Реал. Последняя осечка европейского клуба была у Челси, больше 10 лет назад
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corazón blanco
Надеюсь, что в финал выйдет и Мадрид и Фламенго. Очень хорошая вывеска. Да и просто не будет, неплохая банда у бразильцев собрана.
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GuruFutbola
Судя по количеству негров и нулю испанцев, проект франко должен представлять африканскую ассоциацию)
+5
-8
-3
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alexsem69
Ждём )
0
0
0
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