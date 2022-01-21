Ливерпуль – Челси 21.01.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

21 января начнется 21-й тур АПЛ – есть в этих цифрах небольшой символизм. Центральным матчем этого тура по звездным именам мог бы стать поединок «Ливерпуля» против «Челси», но обе команды испытывают сейчас очень серьезные проблемы, поскольку ни одна из них сейчас не находится в еврокубковой зоне. Мы проанализируем недавние результаты команд и предложим коэффициенты на развитие событий в их очной встрече.

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Ливерпуль

Сказать, что результат встречи 20-го тура против «Брайтона» сравним с ударом обухом по голове – это ничего не сказать. Команда Юргена Клоппа проиграла «чайкам» по всем статьям, потерпев второе поражение подряд с тремя пропущенными мячами. Но если проводящему второй сезон «Брентфорду» хотя бы Алекс Окслейд-Чемберлен сумел забить и сделать счет 1:3, то «чайки» оставили свои ворота в неприкосновенности.

Увы, неудачным оказался дебют в майке «Ливерпуля» для нидерландца Коди Гакпо, который так прекрасно смотрелся в Катаре в качестве нападающего «таранного» типа. Хотя он не виноват в том, что у «красных» вообще ничего не получилось в атаке. Ведь иного ждали и от Виргила ван Дейка, и от Салаха, и от Тьяго Алькантары. С учетом того, что 21 февраля команде Юргена Клоппа предстоит играть против «Реала» в Лиге чемпионов, время исправить ошибки в игровом плане у Клоппа еще есть. Равно как и шансы устоять в первой встрече.

А вот времени, чтобы попасть в розыгрыши еврокубков в следующем сезоне, становится меньше и меньше. Тем более что именно «Брайтон» сейчас оказался в еврокубковой зоне, заняв 7-е место и сделав заявку на участие в Лиге конференций. 28 очков и промежуточное 9-е место у «Ливерпуля» – неприемлемый для команды результат, но игра против «Челси» может дать ответ на вопрос, в силах ли «Ливерпуль» спасти вообще сезон.

Переигровка кубкового матча против «Вулверхэмптона» позволила команде Клоппа выйти в следующий раунд: первая встреча завершилась вничью 2:2, а в повторной встрече «Ливерпуль» выиграл 1:0. Возможно, что перед матчем с «Челси» это хоть как-то приободрит команду.

Челси

Главная ирония заключается в том, что «Ливерпуль» проиграл «Брайтону», тренером которого работал именно Грэм Поттер до своего перехода в «Челси». Но похоже, что его «футбольная магия» осталась именно в «Брайтоне», который сейчас вцепился в 7-е место АПЛ и готов рискнуть ради прорыва в Лигу конференций. А «синие» идут на 10-м месте с 28 очками, взяв в минувших четырех встречах АПЛ всего 4 очка из 12 возможных. Еще одна ошибка, и клуб сменит тренера во второй раз за этот сезон (напомним, что Томас Тухель ушел после проигрыша загребскому «Динамо» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов)

Матч 18-го тура против «Ноттингем Форест» состоялся в первый день Нового года: Рахим Стерлинг открыл счет на 16-й минуте поединка, но былая легенда ушла от поражения, сравняв счет во втором тайме. В 19-м туре «Челси» уступил команде Пепа Гвардиолы 0:1 после гола Рияда Мареза, и это еще можно было принять, но поражение 1:2 от «Фулхэма» в перенесенной встрече 7-го тура стало очередным серьезным ударом по репутации Поттера. Благо, в игре 20-го тура против «Кристал Пэласа» победу удалось добыть благодаря голу Кая Хаверца после углового и скидки Хакима Зиеша.

Зиеш, Хаверц, Стерлинг – само наличие этих громких имен делает «Челси» фаворитом матча, но преимущественно на бумаге. К команде присоединился Михаил Мудрик, однако состоится ли его дебют в матче против «Ливерпуля»? Это еще предстоит решить Грэму Поттеру. Если он не справится, то велика вероятность, что к лигочемпионским матчам против «Боруссии» команду будет готовить совсем другой специалист.

Прогноз

Коэффициенты на встречу 21 января предлагает Лига Ставок. При всех своих проблемах и при плохой статистике встреч в АПЛ с начала года «Ливерпуль» выглядит фаворитом, тем более что он опережает по дополнительным показателям «Челси» в турнирной таблице. На его победу букмекеры предлагают коэффициент 1.92. На ничью дается кэф 3.75, недалеко от него идет кэф 3.95 на победу «Челси».

Что касается тотала, то букмекеры склоняются к тому, что во встрече удастся увидеть как минимум три гола – коэффициент 1.67 на тотал больше 2.5 (против коэффициента 2.16 на тотал меньше 2.5). Нужно учесть, что в играх «Ливерпуля» этот тотал пробивался не благодаря стараниям этой команды, а из-за ее игровых ошибок. Пробить собственный тотал больше 1.5 команда Юргена Клоппа в состоянии (кэф 1.75), тем более что у Коди Гакпо будет вторая попытка себя показать.

В играх с участием «Челси» этот тотал удалось увидеть в начале года только в матче против «Фулхэма», но и здесь у команды Грэма Поттера оказался плохой результат. Обе победы «синие» добыли с минимальным преимуществом, приложив немало усилий. Возможно, что и здесь они забьют не больше одного гола: кэф на индивидуальный тотал «Челси» меньше 1.5 составляет 1.41, кэф больше этой отметки – 2.75.

Ну и еще несколько наблюдений. Более вероятно, что счет откроет именно «Ливерпуль» (кэф 1.63), чем «Челси» (кэф 2.43), также логично ждать большее количество голов во втором тайме (кэф 2.0), чем в первом (кэф 3.15). Но при этом ни от команды Клоппа, ни от команды Поттера не ждут выигрыша в обоих таймах одновременно.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» (1.92), счет откроет «Ливерпуль» (1.63)

Проигравший в этой встрече может не только выбыть из борьбы за лигочемпионские места, но и вообще лишиться еврокубковой зоны. Впрочем, и победителю не гарантируется попадание в Лигу чемпионов или еврокубки вообще: для этого надо выигрывать оставшиеся встречи и ждать осечек конкурентов. У «Ливерпуля», несмотря на две неудачи с начала года, больше возможностей побороться. А «Челси» придется наверняка готовиться к смене тренерского штаба, если только Поттер не сможет реабилитироваться в этом матче.

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Где смотреть матч Ливерпуль – Челси