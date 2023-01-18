Спаллетти о вылете из 1/8 финала Кубка Италии от «Кремонезе»: «Наполи» сыграл ниже своих возможностей»

оценил поражение «Наполи» от « » (2:2, 4:5 по пен.).

Матч состоялся в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

«Мы разочарованы. Очевидно, что мы не лучшим образом работали с мячом. Однако мы полностью контролировали игру, но не реализовали ряд моментов и допускали простые ошибки.

Мы вылетели, потому что сыграли ниже своих возможностей», – сказал главный тренер « ».