Спаллетти о вылете из 1/8 финала Кубка Италии от «Кремонезе»: «Наполи» сыграл ниже своих возможностей»
Лучано Спаллетти оценил поражение «Наполи» от «Кремонезе» (2:2, 4:5 по пен.).
Матч состоялся в рамках 1/8 финала Кубка Италии.
«Мы разочарованы. Очевидно, что мы не лучшим образом работали с мячом. Однако мы полностью контролировали игру, но не реализовали ряд моментов и допускали простые ошибки.
Мы вылетели, потому что сыграли ниже своих возможностей», – сказал главный тренер «Наполи».
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