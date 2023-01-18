Спаллетти о вылете из 1/8 финала Кубка Италии от «Кремонезе»: «Наполи» сыграл ниже своих возможностей»

Теги Лучано Спаллетти Кубок Италии Наполи Кремонезе Футбол

Лучано Спаллетти оценил поражение «Наполи» от «Кремонезе» (2:2, 4:5 по пен.).

Матч состоялся в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

«Мы разочарованы. Очевидно, что мы не лучшим образом работали с мячом. Однако мы полностью контролировали игру, но не реализовали ряд моментов и допускали простые ошибки.

Мы вылетели, потому что сыграли ниже своих возможностей», – сказал главный тренер «Наполи».

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1 комментарий

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Фарит Абдрашитов
Вспомнились слова Божовича про Спалетти.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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