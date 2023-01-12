«Лидс» покупает за рекордные 40 млн евро форварда Франции U21 и «Хоффенхайма» Рюттера. У него 11+6 в 57 играх Бундеслиги
«Лидс» согласовал трансфер форварда «Хоффенхайма» Жоржиньо Рюттера.
Английский клуб заплатит за 20-летнего игрока молодежной сборной Франции 40 млн евро вместе с бонусами – это рекордная сумма в истории «павлинов».
Рюттер подпишет с «Лидсом» контракт до 2028 года.
Два года назад «Хоффенхайм» купил нападающего у «Ренна» почти за 1 млн евро. Всего в 57 матчах Бундеслиги на счету Рюттера 11 голов и 6 ассистов.
Подробнее его статистика – здесь.
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