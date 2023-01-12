«Лидс» покупает за рекордные 40 млн евро форварда Франции U21 и «Хоффенхайма» Рюттера. У него 11+6 в 57 играх Бундеслиги

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Лидс Хоффенхайм Жоржиньо Рюттер Футбол

«Лидс» согласовал трансфер форварда «Хоффенхайма» Жоржиньо Рюттера.

Английский клуб заплатит за 20-летнего игрока молодежной сборной Франции 40 млн евро вместе с бонусами – это рекордная сумма в истории «павлинов».

Рюттер подпишет с «Лидсом» контракт до 2028 года.

Два года назад «Хоффенхайм» купил нападающего у «Ренна» почти за 1 млн евро. Всего в 57 матчах Бундеслиги на счету Рюттера 11 голов и 6 ассистов.

Подробнее его статистика – здесь.

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2 комментария

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Pokrishkin
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Раза в 2 переплатили судя по статистике гол+пас
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Evil_Alastar
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Сумасшедшие команды АПЛ
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