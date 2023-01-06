За употребление марихуаны двух игроков «Замалека» исключили из состава перед матчем. Они покинут клуб
Двух игроков египетского «Замалека» исключили из состава перед матчем за употребление марихуаны.
Защитники Ахмед Фетух и Абдалла Гомаа были выведены из состава перед игрой с «Аль-Дахлеей» якобы из-за симптомов ковида.
Однако спустя несколько часов после матча президент «Замалека» Мортада Мансур рассказал, что причина исключения игроков – их нахождение под воздействием марихуаны.
«Они проявили неуважение к клубу», – заявил Мансур.
Президент клуба сообщил, что после этого инцидента оба футболиста покинут «Замалек».
Вообще не понимаю как можно лишать людей удовольствия шабить???
А планчик мооожно..