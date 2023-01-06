За употребление марихуаны двух игроков «Замалека» исключили из состава перед матчем. Они покинут клуб

Теги происшествия Замалек высшая лига Египет Sports.ru Аль-Дахлея контент Футбол

Двух игроков египетского «Замалека» исключили из состава перед матчем за употребление марихуаны.

Защитники Ахмед Фетух и Абдалла Гомаа были выведены из состава перед игрой с «Аль-Дахлеей» якобы из-за симптомов ковида.

Однако спустя несколько часов после матча президент «Замалека» Мортада Мансур рассказал, что причина исключения игроков – их нахождение под воздействием марихуаны.

«Они проявили неуважение к клубу», – заявил Мансур.

Президент клуба сообщил, что после этого инцидента оба футболиста покинут «Замалек».

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22 комментария

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Bashibuzuck
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Ответ Андрій Джонс
только сейчас подумал - пиво безалкогольное есть, а когда остальное подобное придумают?)))
Безалкогольное пиво это первый шаг к резиновой женщине😉
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Андрій Джонс
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Ответ Ярик01
У медицинского каннабиса зачастую "ГОСТ" на низкое THC.
а герыч или мефетамин может скоро тоже апгрейдят?) сорри если не так написал, просто не употреблял за всю жизнь ничего кроме алкашки)
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Teodrakis
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Ну перейдут теперь свободными агентами во Францию, добьются попадания в ПСЖ и купят потом этот Замашек с потрохами
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Ярик01
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Ответ Андрій Джонс
только сейчас подумал - пиво безалкогольное есть, а когда остальное подобное придумают?)))
У медицинского каннабиса зачастую "ГОСТ" на низкое THC.
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Tigo_Volchara93
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Марихуана самый лучший вид травы !
Вообще не понимаю как можно лишать людей удовольствия шабить???
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Katin Dag
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Ответ igor nn
В Коране ничего не написано на счёт травки и гашиша))
Дурманить запрещено мозги и вредить здоровью
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Трент Резнор
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4 и 20 номера наверное
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Андрій Джонс
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Ответ Bashibuzuck
"Пиво не алкоголь, трава не наркотик"(c)✊✊✊
только сейчас подумал - пиво безалкогольное есть, а когда остальное подобное придумают?)))
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Ярик01
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Ответ Семён Жуйло
В половине мира это уже легально. Дискриминация! Где правозащитники и либералы???
В спортивном мире это нелегально везде кроме профессиональных лиг США из-за антидопинговых правил.
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Ярик01
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Игроки НБА изумились: а в чем проблема? )
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Cevin Cigan
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Они вообще как,на корточках собрались играть???Представляю картину,лва "планарика" сидят в центре поля и хи хикают!!!! Жесть!
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БолельщикСоСтажем
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Это же просто зелёный чай
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Семён Жуйло
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В половине мира это уже легально. Дискриминация! Где правозащитники и либералы???
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Volgogradets
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Тренер у них Тихоновецкий?
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Beckham7-23
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Трава не наркотик!
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igor nn
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В Коране ничего не написано на счёт травки и гашиша))
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Bashibuzuck
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Ответ Илья Владимирович
Они проявили неуважение к клубу - ни с кем не поделились, сказал Мансур смачно затягиваясь)
Не понимаю я этих растаманов-сказал Мансур, занюхивая жирную дорогу😁
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Кира Найтли
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Ответ Илья Владимирович
Они проявили неуважение к клубу - ни с кем не поделились, сказал Мансур смачно затягиваясь)
Гениально, браво!!!
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Илья Владимирович
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Они проявили неуважение к клубу - ни с кем не поделились, сказал Мансур смачно затягиваясь)
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otchim kaloeda
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Главное на иглу не сели..
А планчик мооожно..
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Streetbor
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школа Тихоновецкого 🚬
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Bashibuzuck
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"Пиво не алкоголь, трава не наркотик"(c)✊✊✊
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